Юбилей отца Коррадо Трабукки — в фотообъективе Студии «Кана»

Старейший францисканец в России и старейший священник в Преображенской епархии — отец Коррадо Трабукки, OFM, продолжает принимать поздравления с юбилеем.

Вчера, 11 ноября, когда юбиляру исполнилось 75 лет, его поздравили сотрудники и ученики Католической школы Рождества Христова, которой отец Коррадо руководит вот уже 27 лет.

Чтобы лично поздравить собрата и передать поздравления от большой францисканской семьи, в Новосибирск в этот день прилетел брат Стефано Инверницци, OFM — президент Фонда святого Франциска Ассизского (глава территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России).

А вечером в приходском храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом францисканцами, юбиляра поздравили как собратья-священники, так и сёстры-монахини двух конгрегаций: Св. Елизаветы Венгерской и Св. Терезы Калькуттской, а также верные прихода. Святую Мессу возглавил специально прибывший по этому торжественному случаю Генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко.



Некоторые подробности этого насыщенного и волнительного для отца Коррадо дня запечатлел фотообъектив Студии Католического Телевидения «Кана»: