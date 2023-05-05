Явления Богородицы: как защитить верующих от обмана

Мультидисциплинарность, защита уязвимых лиц и просвещение: таковы основные задачи нового органа, учрежденного при Папской международной богородичной академии: Центра мониторинга явлений и мистических феноменов, связанных с Пресвятой Девой Марией. О его целях рассказала директор его научного комитета сестра Даниела Дель Гаудио в интервью Vatican News.

В анализ предполагаемых мистических феноменов, связанных с Девой Марией, будут вовлечены богословие, медицина, коммуникация и право; особое внимание будет уделяться обучению пастырских работников и работников СМИ, а также помощи наиболее уязвимым, то есть тем, кто может с легкостью стать жертвой обмана в этой сфере.

В одной только Италии за последние десятилетия тысячи людей сообщали о частных откровениях Пресвятой Девы Марии, и лишь немногие из них получили признание Церкви. «Наша цель, — пояснила сестра Дель Гаудио, — помочь сформировать критическое суждение». Явления Богородицы, безусловно, благотворно влияют на нашу христианскую жизнь, отметила монахиня, однако существует также народное благочестие, которое зиждется на заблуждениях и не имеет библейского и экклесиологического основания. Поэтому необходимо уберечь людей от мошенников, от обмана и от попыток вовлечь их в зависимость, поскольку предполагаемые ясновидящие под предлогом посланий от Бога и от Божьей Матери могут практически поработить тех, кто больше всего уязвим с этой точки зрения. Новый центр будет оказывать помощь священнослужителям и пастырским работникам, с тем чтобы они самостоятельно могли отличать подлинные явления от мнимых.

«Как правило, — рассказала сестра-монахиня, — ясновидяшие – простые, смиренные люди, ведь это способствует передаче послания». Дело в том, пояснила директор научного комитета по распознаванию истинных явлений Богородицы, что взрослые и образованные люди «перерабатывают» послание, в то время как, например, ребенок воспринимает его таким, как оно представлено, и это может быть гарантией достоверности, как в случае Бернадетты в Лурде. Наличие какой-то выгоды не исключает подлинности сверхъестественных феноменов: достаточно вспомнить, что через некоторых святых совершались чудеса, благодаря которым они помогали людям в конкретных нуждах, например, насыщали голодных. Они делали это «с великим смирением, изумляясь благости Бога, вмешивающегося столь необычайным образом».

Центр мониторинга, отметила далее его представитель, не намерен заменять собой епархиальные комиссии и суждения епископов, на которых возложена обязанность публикации итогового заключения.

Сотрудники центра собирают данные и исследования по явлениям Богородицы во всем мире. В планах центра – создание единой базы данных и организация мониторинга на национальных уровнях. Центр мониторинга не будет общаться с самими ясновидящими до тех пор, пока не завершится епархиальное расследование.