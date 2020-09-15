15 сентября. Пресвятая Дева Мария Скорбящая. Память

Воспоминание Марии Скорбящей на другой день после праздника Воздвижения Креста подчеркивает особую роль Богородицы в деле нашего Спасения и Голгофском Жертвоприношении. Молитвенные размышления о тайне присутствия Матери Божией у подножия Креста восходят к самым первым векам христианства. В XIV веке была составлена литургическая секвенция Stabat Mater Dolorosa, а в 1814 г. Папа Пий VII включил ее в число официальных богослужебных текстов. В 1912 г. Папа Пий X установил празднование Матери Божией Скорбящей на 15 сентября – в день октавы праздника Рождества Богородицы. Скорбящая Богородица открывает нам, сколь великую значимость могут иметь наши собственные болезни и страдания.

Размышление из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

Господу было угодно соделать Свою собственную Матерь участницей дела Искупления. Потому-то Он соделал Ее и участницей Своих безмерных страданий. Вспоминая сегодня эти соискупительные страдания Марии, Церковь призывает всех нас посвятить собственному Спасению и Спасению других людей наши – чаще всего мелкие – повседневные скорби и добровольные лишения. Мария, ставшая полноправной участницей дела нашего Спасения, взирая на Страсти Христовы и Его Смерть, не просто переживала, как переживает всякая мать при виде страданий своего сына. Страдание Марии по своему характеру не отличалось от страданий Христа. Это было искупительное страдание. Страдание Марии, пречистой и благодатной Рабы Господней, претерпеваемое в глубочайшем единении с Сыном, обладает практически бесконечной значимостью. Нам не понять Ее безмерной любви к Иисусу, спровоцировавшей столь безмерные страдания. Вот почему в литургических текстах к Богородице Скорбящей, как и к Иисусу, относят слова пророка Иеремии: все проходящие путем! взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня (Плач 1,12).

Страдания Богородицы были столь сильны еще и потому, что Она была бесконечно свята. Она буквально растворилась в Своей любви к Сыну, а потому переживала Его страдания как собственные. Когда тело Иисуса изъязвляется ударами бича, Мария ощущает эти удары. Когда терновые колючки вонзаются в лоб Иисуса, Мария чувствует, что все они раздирают и Ее голову. Когда Иисусу протягивают желчь и уксус, Мария ощущает их горечь на собственных губах. А когда тело Иисуса распинают на кресте, Мария чувствует, что это над Ней учиняют насилие. Чем сильнее мы кого-то любим, тем сильнее страдаем, теряя его. «Смерть брата ужасает больше, чем смерть незнакомца, а смерть сына больше, чем смерть друга. Следовательно (…), пытаясь представить себе масштабы скорби Марии при виде смерти Ее Сына, необходимо принять во внимание масштабы Ее любви к Нему. Но кто и когда мог бы эту любовь измерить?», – восклицает святой Альфонс Мария Лигуори .

Безмерное страдание Христа во время молитвы в Гефсиманском саду, страдание «до кровавого пота», было вызвано сознанием греха, т.е. оскорбления Бога, и созерцанием всей бездны его недостоинства по контрасту со святостью Божией. Пресвятая Дева Мария, как никакое иное творение, проникла в эту тайну беззакония, познала всю мерзость греха, а потому и страдала так же, как страдал Иисус. Ее сердце корчилось от боли при виде греховной мерзости – нашей мерзости. Каждый из нас – виновник Ее страданий. Разве сознание этого факта не должно побудить нас к испытанию совести? О, как мы сочувствуем Марии и просим прощения за раны, нанесенные Ее Сердцу и Сердцу Иисуса! (…) Вспоминая о страданиях Марии, мы учимся посвящать Богу свои собственные страдания и скорби. Таким образом мы освобождаемся от грехов и включаемся в дело Искупления. Мы учимся не сетовать на физические недомогания, поскольку и Дева Мария на них не сетовала. Мы учимся стоять у подножия Креста, как это делала Она, принимая страдания для блага своей семьи, Церкви, а, в конечном счете, – всего человечества.