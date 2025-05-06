WP назвала вызовы для Католической Церкви в канун выборов нового Папы Римского

Перед Католической Церковью стоит много проблем — от глобального раскола между консерваторами и прогрессистами до финансовых трудностей. Новый Папа должен обладать качествами для разрешения этих трудностей и объединения верующих. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в материале об идущих в Ватикане между кардиналами обсуждениях в канун конклава, назначенного на 7 мая.

Церковь сталкивается с такими вызовами, как религиозные и этнические конфликты, рост национализма, секуляризма, антимигрантских настроений, расширение прав женщин в священничестве, разрешение женатым становиться священниками, проблема сексуального насилия в церковных кругах, финансовые трудности Ватикана.

Более общая проблема связана с тем, что среди католиков есть раскол между либералами и традиционалистами. Соответственно, «либеральный» Папа отпугнет консерваторов, а «консервативный» — прогрессистов. Умерший в апреле Папа Франциск относился к первому типу и продвигал разнообразие и инклюзивность в Церкви.

WP отмечает, что раскол среди католиков отличается в регионах. Профессор церковной истории и религии Стокгольмского университета Йоэль Халльдорф отметил, что в то время как в США спорными вопросами являются права трансгендеров («международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и аборты, в Европе чаще говорят о проблемах миграции. В Африке вовсе встает вопрос из-за католиков, которые придерживаются местных традиций, например полигамии, противоречащей христианскому учению.

Один из кардиналов Андерс Арборелиус рассказал, что обсуждается создание папского «кабинета» или группы старших кардиналов-советников при Папе.

«Ситуация в Церкви и в мире настолько сложная… для одного человека. Это почти невозможно. Нужно, чтобы вокруг него была команда, помогающая ему со всеми этими вопросами», — сказал он.

Арборелиус опроверг данные, что кардиналы в дискуссиях постоянно критиковали Франциска, однако отметил, что многие хотят, чтобы следующий Папа был «спокойным и не столь активным», как умерший понтифик, и был лидером, способным «строить мосты и объединять Церковь». Идеальным вариантом был бы глава Церкви «с пророческим голосом Иоанна Павла, богословским багажом Папы Бенедикта» и «сердцем милосердия», как у Франциска, полагает кардинал.



Источник: РБК

(На фото — кардиналы во время траурной Мессы по Папе Франциску в соборе Святого Петра)