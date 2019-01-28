Взрыв во время Мессы: в католическом соборе на Филиппинах произошел теракт

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в католическом соборе на юге Филиппин, об этом сообщает агентство Reuters.

В воскресенье в городе Холо провинции Сулу на Филиппинах в римско-католическом Кафедральном соборе Богоматери на горе Кармель во время Мессы произошли два взрыва.

Первый взрыв прогремел в 08:45 по местному времени (00:45 по Гринвичу), когда только закончилась утренняя служба. После того как к месту происшествия прибыли военные и полиция, на расположенной поблизости парковке сработало второе взрывное устройство.

Сообщается, что всего погибло 20 человек — 15 мирных жителей и пятеро военных. Ещё 77 получили ранения или пропали без вести.

Ответственность за взрывы вечером в воскресенье, как сообщают информагентства, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

По информации полиции, к нападению причастен боевик джихадистской группировки «Абу-Сайяф», который неоднократно выражал свою верность террористам, он отличается особой жестокостью и уже известен в регионе по другим эпизодам, связанным с подрывами.

Южные районы Филиппин населены преимущественно мусульманами в преимущественно католической стране. Значительная доля населения поддерживает сепаратистские движения, требующие независимости мусульманской части Филиппин.

На прошлой неделе в этой области страны состоялся референдум, на котором местные жители высказались за создание автономного региона Бангсаморо. Однако избиратели провинции Сулу, в которую входит остров Холо, отвергли идею об автономии.

Всего в конфликте, продолжающемся последние 50 лет, погибли около 150 тысяч человек.