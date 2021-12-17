Взрыв газа на Сицилии: телеграмма от Св. Престола

Госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин направил телеграмму архиепископу Агридженто монсеньору Алессандро Дамиано. От имени Папы Франциска иерарх выражает соболезнования в связи с произошедшим на днях колоссальным взрывом газопровода, охватившим пять зданий в Раванузе.

«Святейший Отец желает передать родным погибших свои соболезнования и чувства глубокого участия в скорби всех жителей, — говорится в телеграмме. – Папа Франциск, который несет в сердце страдания многих людей, в том числе и из-за огромного ущерба, коснувшегося многих, просит передать его сердечную близость, заверяя особым образом в молитвах об упокоении жертв». Папа выражает признательность «всем, кто с щедростью посвятил себя спасательным работам, а также благодарит за чрезвычайный сбор пожертвований, организованный архиепархией в пользу общины Раванузы».

Святейший Отец «взывает, заступничеством Пресвятой Девы Марии, утешительницы скорбящих, к Божьему утешению для страждущих и для тех, кто терпит последствия этой тяжкой катастрофы, передавая им апостольское благословение».



Источник: Vatican News