Выступление председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний выступил на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в столице Казахстана 14-15 сентября 2022 года:

Ваше Превосходительство,

глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Ваше Святейшество!

Ваше Блаженство!

Досточтимые религиозные лидеры, уважаемые участники!

Сегодня Республика Казахстан уже в седьмой раз пригласила всех нас собраться в своей гостеприимной столице, чтобы мы могли поговорить о важных для всего человечества вопросах, поделиться мнениями и, что особенно важно, пообщаться «глаза в глаза» друг с другом. Постигшая весь земной шар пандемия коронавирусной инфекции показала нашу коллективную уязвимость перед лицом испытаний, заставила по-новому взглянуть на формат взаимоотношений между людьми. Мы стали чаще общаться заочно, возможность личного общения стала своего рода привилегией. Пандемия – вызов всему человечеству, она показала значимость религии для обществ. Религиозные деятели всегда объединяли верующих людей в общины и более крупные религиозные организации. Задача межрелигиозного форума состоит в том, чтобы мы преодолели межрелигиозные разделения и смогли осуществлять совместные действия поверх барьеров, разделяющих наши традиционные религии. Это не касается нашего вероучения или догматики, речь идет именно о нашей роли в жизни общества.

Политические, экономические, общественные противостояния все больше и больше захватывают практически весь мир. Мы призваны к тому, чтобы строить такой мир, где не будет людей первого и второго сорта, не будет гегемонов и сателлитов, но будет мир, построенный на высших нравственных ценностях, дарованных нам Всевышним.

Хотелось бы от лица Русской Православной Церкви выразить благодарность организаторам данного мероприятия, которые, несмотря на объективные трудности, нашли возможность собрать нас всех здесь в эти дни и предоставить возможность подлинно братского общения. События последнего времени показали реальную силу информационного оружия. Мы все видели, как легко стало создать в информационном пространстве образ врага, указать на него пальцем и вызвать ненависть ко всему, что с ним связано.

Мировое сообщество переживает в настоящий момент очень сложный период. Поляризация между отдельными странами и глобальными центрами силы стала сильна как никогда. Стала очень явной угроза массового голода, угроза глобального конфликта и даже угроза ядерной катастрофы. Сегодня ответственность за судьбы людей, за их нравственное состояние ложится на нас – религиозных лидеров. Исторически сложилось так, что именно вера остается единственным барьером, отделяющим человечество от хаоса и анархии. В самые трудные периоды человеческой истории люди обращались за помощью к Богу, потому что иной надежды у них не оставалось. Наша же задача как религиозных лидеров – наставлять людей, давать им надежду, утешать, примирять их с Богом и друг с другом.

Парадигма массовой культуры, которую нам предлагали в последнее время защитники секулярного и даже атеистического сознания, очевидно, терпит крах. В этой системе ценностей все построено на поклонении человеку как высшему существу. Это влечет за собой поклонение его желаниям, страстям и порокам. Культ эгоцентризма влечет за собой вымывание ценностей брака, семьи, почтения к старшим. Он влечет за собой возвышение человеческих пороков и девиаций над ценностями здорового человеческого общества, которые были вдохновлены Создателем и сохранялись тысячелетиями.

И можно быть совершенно уверенным в том, что сегодняшние события на мировой арене, включающие угрозу голода и мировой войны, – это не что иное, как следствие потакания человеческому пороку. Давайте зададимся вопросом: почему мировое сообщество так мало волнует ситуация в т.н. «странах третьего мира»? Почему те, кто формирует общественное мнение, молчат о гонениях на христиан в некоторых странах Африки и Азии, об угрозах голода в бедных странах? Почему нет серьезного отношения к проблемам терроризма и экстремизма, которые приобретают особенный размах во время кризисов и потрясений? Надеюсь, что в ходе настоящего форума участники смогут обсудить многие острые и даже неудобные вопросы, которые ставит нам сегодняшний день.

Конечно, ответ на все эти вызовы невозможен без широкого диалога религиозных лидеров, без умения слушать и слышать друг друга. Поэтому диалог религий, широкое развитие религиозного образования, сплоченность верующих на основе общности моральных основ – это лучший ответ на вызовы современности. Нам важно не забывать о том, что религия – вне политических границ. Любая религиозная традиция предполагает для человека не только внутренний мир, но и мир внешний. Потому что человек, который не находится в мире с Богом и с самим собой, не может находиться в мире с другими людьми. Здесь мне хотелось бы напомнить слова Христа: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22. 37-40).

В завершение своего выступления я хотел бы от лица Русской Православной Церкви и ее Предстоятеля Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пожелать всем участникам успешных и плодотворных трудов на благо мира.

Благодарю всех за внимание.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС