Выступление Папы Франциска на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий

Утром 14 сентября, во второй день апостольского визита в Казахстан, Папа Франциск принял участие в церемонии открытия и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Международный конгресс во Дворце Независимости в Нур-Султане начался с общей молитвы в тишине, передает русская служба Vatican News.

В этом году центральной темой съезда была «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Во встрече участвовали верховный имам Аль-Азхара Ахмад Аль-Тайиб, главный Ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, Патриарх Иерусалимский Феофил III и другие видные религиозные лидеры из 50 стран мира.

В своём обращении к участникам съезда Папа Франциск сказал:

Братья и сестры!

Позвольте обратиться к вам со словами искренности и дружбы: братья и сестры. Именно так мне хотелось бы поприветствовать вас, главы религий и представители власти, члены дипломатического корпуса и международных организаций, представители академических и культурных учреждений, гражданского общества и различных неправительственных организаций, – во имя братства, которое связывает нас всех, ибо мы сыновья и дочери одного Неба.

Перед тайной бесконечности, которая нас превосходит и притягивает, религии напоминают нам, что мы – творения: мы не всемогущие, а женщины и мужчины, которые движутся к одной и той же небесной цели. Благодаря тварности, что нас объединяет, устанавливается общность, настоящее братство. Оно напоминает нам, что смысл жизни нельзя свести к нашим личным интересам, поскольку он вписан в братстве, которое является нашей характерной чертой. Мы совершенствуемся только вместе с другими и благодаря другим. Дорогие лидеры и представители мировых и традиционных религий, мы находимся на земле, через которую на протяжение многих веков проходили большие караваны; в этих местах, в том числе благодаря древнему шелковому пути, переплелось множество историй, идей, верований и чаяний. Пусть Казахстан еще раз станет землей встречи между теми, кто находится на расстоянии друг от друга. Пусть благодаря ему откроется новый путь для встречи, в основе которой человеческие отношения: уважение, чистосердечие в диалоге, непреложное достоинство каждого человека, сотрудничество. Новый путь братства, по которому мы пойдем к миру.

Вчера я заимствовал образ домбры, сегодня с музыкальным инструментом я хотел бы связать голос – голос самого знаменитого поэта этой земли, отца ее современной литературы, воспитателя и композитора, который часто изображается именно с домброй. Абай (1845-1904), как его называют в народе, оставил после себя творения, пропитанные религиозностью, в которых выражено лучшее, что есть в душе этого народа: гармоничная мудрость, которая жаждет мира и стремится к нему, смиренно вопрошая, всей душой желая мудрости достойной человека, которая не заключает себя в закоснелых и удушливых видениях, но готова вдохновляться разнообразным опытом. Абай ставит перед нами извечный вопрос: «в чем красота жизни, не в том ли чтоб погружаться в глубину?» (Стихи, 1898). Еще один поэт вопрошал себя о смысле существования, вкладывая в уста пастуха из этих бескрайних азиатских степей не менее существенный вопрос: «куда клонится мой краткий путь?» (Дж. Леопарди, Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии). Эти вопросы пробуждают потребность в религии, напоминают нам, что мы, люди, существуем ни столько для того, чтобы удовлетворять земные потребности и устанавливать отношения исключительно экономического характера, сколько для того, чтобы вместе странствовать по жизни, обращая свой взор к Небу. Нам нужно найти ответ на самые важные вопросы, культивировать духовность; нам нужно, как пишет Абай, сохранять «живой душу и ясным ум» (см. Слово 6).

Братья и сестры, мир ждет от нас примеры живых душ и ясных умов, ждет подлинную религиозность. Пришел час пробудиться от фундаментализма, что извращает и разрушает любую веру, час сделать сердце ясным и сострадательным. Пришел также час отложить в сторону книги по истории и оставить разговоры, которые слишком долгое время, как здесь, так и в других местах, внушали подозрение и пренебрежение к религии, будто она способствует дестабилизации современного общества. Здесь хорошо известно, что такое наследие государственного атеизма, насаждавшегося десятилетиями, гнетущий и удушливый образ мыслей, когда произнесенное слово «религия» уже могло стать проблемой. На самом деле, религия – не проблема, напротив это часть того, что способствует более гармоничной жизни в обществе. Поиск трансцендентности и священная ценность братства могут поистине вдохновлять и освещать решения, что принимаются в условиях геополитического, социального, экономического и экологического кризиса, однако в основе это кризис духовный, который сегодня переживают многие институты, в том числе демократии, ставя под угрозу безопасность и согласие между народами. Поэтому мы нуждаемся в религии, чтобы утолить жажду мира в мире, равно как жажду бесконечности, которая живет в сердце каждого человека.

Поэтому главное условие для настоящего человеческого и целостного развития – религиозная свобода. Братья, сестры, мы свободные создания. Наш Творец «ради нас отошел в сторону», если так можно сказать, «ограничил» Свою абсолютную свободу, чтобы мы тоже стали свободными. Как мы можем тогда ограничивать своих братьев в свободе ради Его имени? «Веруя и поклоняясь сами, – учит Абай –, мы не вправе сказать, что можем заставить верить и поклоняться других» (Слово 45). Религиозная свобода – фундаментальное, первостепенное и неотъемлемое право, которое следует защищать повсеместно, и которое нельзя сводить только к свободе культа. Поистине, право каждого человека – публично исповедовать свою веру, предлагать её другим, но никогда не насаждать. Прекрасным способом является провозглашение, далёкое от прозелитизма и натаскивания в идеологии, от которых мы все должны стараться держаться как можно дальше. Считать веру, самое важное, что есть в жизни, исключительно личным делом – такой подход может лишить общество огромного богатства; напротив, содействовать формированию условий, в которых различные религии, этнические и культурные группы живут во взаимном уважении – лучший способ обратить внимание на особенный характер каждого человека, объединить людей при этом не пытаясь сделать их одинаковыми, способствовать реализации самых возвышенных желаний, не ограничивая их порыв.

Казахстан, способствует сохранению этой ценности, как и вечной ценности религии: уже двадцать лет на его земле собирается этот Съезд – значимый для всего мира. Встреча этого года заставляет нас задуматься над тем, какова наша роль в духовном и общественном развитии человечества в постпандемический период.

Пандемия, вместе с уязвимостью и заботой, является главной среди четырёх мировых проблем, на которую мне хотелось бы обратить внимание, и она требует от всех – но особенно от религий – максимального единства намерений. COVID-19 уравнял нас всех. Он заставил нас понять, что как пишет Абай «мы не создатели, а смертные» (ibid.): все мы почувствовали свою уязвимость, нуждались в помощи; оказалось никто не может быть полностью автономным, самодовлеющим. Поэтому сейчас мы не можем забыть о потребности в солидарности, которую мы остро ощутили, и идти дальше словно ничего не произошло, не обращая внимание на то, что мы должны сообща решать срочные проблемы, касающиеся нас всех. К этому религии не должны проявлять безразличие, их призвание – идти впереди, поддерживать единство перед лицом испытаний, которые могут еще больше разделить человеческую семью.

Именно мы, верующие в Божественное, должны помочь братьям и сестрам нашего времени не забывать о том, что характерная черта человека – уязвимость; не попадать в сеть амбиций всевластия, порождаемых техническим и экономическим прогрессом – недостаточно только их; не запутаться в сетях прибыли и денег, словно они могут избавить от любого зла; не содействовать несостоятельному прогрессу, который не принимает границы, установленные творением; не позволять отупляющему потребительству превратить себя в бездушное существо, потому как блага для человека, а не человек для благ. Одним словом – наша общая уязвимость, проявившаяся во время пандемии, должна побуждать нас идти вперед не как раньше, а с большим смирением и дальновидностью.

Верующие в эпоху постпандемии призваны не только думать об ответственности и несовершенстве человеческого существования, но еще о заботе – заботе о человечестве во всех его проявлениях, становясь творцами общения, – подчеркиваю: творцами общения – свидетелями сотрудничества, которое преодолевает границы общинной, этнической, национальной и религиозной принадлежности. Но как начать столь трудную миссию? С чего? Прежде всего, нужно слушать самых слабых, предоставить голос самым уязвимым, содействовать всеобщей солидарности, которая, в первую очередь, должна касаться их – бедных, нуждающихся, тех, кто больше других пострадал от пандемии, которая продемонстрировала всю несправедливость неравенства на нашей планете. Сегодня еще немало тех, кому трудно получить вакцину, – их много! Мы на их стороне, а не с теми, у кого есть много, но кто дает мало, давайте будем пророческой и храброй совестью, будем близки ко всем, но особенно к оставленным, маргиналам, к самым слабым и бедным слоям общества, к тем, кто скрыто и молча страдает. То, что я предлагаю вам – не только способ стать более чувствительными и участливыми, но еще и путь исцеления для нашего общества. Да, именно из-за нищеты распространяются эпидемии и прочие большие несчастья, которые множатся среди лишений и неравенства. Но самый большой фактор риска сегодня, по-прежнему, бедность. Бедность. По этому поводу Абай мудро замечал: «Могут ли те, кто голодает сохранять ясный ум […] и выказывать усердие в учебе? Бедность и распри […] порождают […] насилие и жадность» (Слово 25). Пока свирепствуют неравенство и несправедливость, невозможно остановить вирусы худшие, чем COVID: ненависть, насилие, терроризм.

И это приводит нас к еще одной проблеме планетарного масштаба, которая особым образом касается верующих – проблема мира. В последние десятилетия это главная тема диалога между религиозными главами. И все же мы видим, что и наши дни отмечены язвой войны, атмосферой безнадежных конфликтов, неспособностью сделать шаг назад и протянуть руку другому. Нужен толчок, и он, братья и сестры, должен исходить от нас. Коль скоро Творец, Которому мы посвящаем свое существование, положил начало человеческой жизни, как можем мы, те, кто исповедует себя верующими, допустить, чтобы эта жизнь был загублена? И как можем себе представить, что люди нашего времени, многие из которых живут так, будто Бог не существует, могут быть заинтересованными в диалоге, основанном на уважении и ответственности, если великие религии, что представляют собой душу многих культур и традиций, не поддерживать активно мир?

Памятуя ужасы и ошибки прошлого, объединим наши усилия, чтобы никогда больше Всевышний не оказался заложником воли земной власти. Абай напоминает: “кто допускает зло, не препятствуя ему, тот не может считаться истинным верующим. Или же он верующий наполовину” (см. Слово 38). Братья, сестры, всем и каждому нужно очиститься от зла. Великий казахский поэт настаивал на этом. Он пишет: «если кто, не завершив учебу, оставляет ее, тот лишает себя благословения» и «кто небрежен, не соблюдает себя в строгости, не умеет сострадать, того нельзя считать верующим» (Слово 12). Посему, братья и сестры, очистимся от желания чувствовать себя правыми, такими, кому нечему научиться у других; освободимся от ограниченных и губительных представлений, которые оскорбляют Божие имя – жестокости, экстремизма и фундаментализма – и порочат его – ненависти, фанатизма, терроризма, в том числе искажая образ человека. Это действительно так. Абай напоминает: «начало человечности – любовь и справедливость, […] это – венец творения Всевышнего» (Слово 45). Ни в каком случае нельзя оправдывать насилие. Не допустим, чтобы мирское использовало в своих корыстных целях священное. Священное не должно служить опорой власти, а власть не должна опираться на священное!

Бог есть мир и ведет Он всегда к миру, никогда к войне. Поэтому давайте с еще большей силой посвятим себя содействию и укреплению необходимости того, чтобы конфликты разрешались не никчемными доводами силы, оружием и угрозами, но лишь теми средствами, которые благословляет Небо, достойными человека: встреча, диалог, терпеливые переговоры, проводимые с особой заботой о детях и молодых поколениях. В них живет надежда, что мир – это не хрупкий итог мучительных переговоров, но плод постоянного усердного воспитания, которое приближает их мечты о прогрессе и будущем к исполнению. Абай, в связи с этим, призывал расширять знания, выйти за пределы своей культуры, принять познания, историю и литературу других. Прошу вас, давайте будем вкладываться в образование, а не в оружие!

Кроме проблемы пандемии и мира, есть еще третья – братское принятие. Сегодня человека принимают с большим трудом. Каждый день отвергаются еще нерожденные младенцы, дети, мигранты и пожилые люди. Существует культура отбросов. Сколько братьев и сестер приносят в жертву на алтарь выгоды, окаждая кощунственным ладаном безразличия. Но ведь каждый человек священен. «Homo sacra res homini», говорили древние (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 95,33): именно религии должны напоминать об этом миру! Никогда еще из-за войны не было таких перемещений людей как сегодня, такой бедности; не было таких климатических изменений – и все это следствие стремления к благосостоянию, о котором глобализированный мир позволяет узнавать, но к которому часто трудно подступиться. Из регионов, в которых царит бедственное положение идет постоянный исход в регионы благополучные. Мы видим это каждый день, в разных миграциях на земле. Это не данные хроники, а исторический факт, который требует совместных и дальновидных решений. Конечно, инстинктивно защищаешь свое с трудом добытое благополучие и из страха закрываешь двери перед бедностью. Гораздо проще подозревать чужого, осуждать и обвинять его вместо того, чтобы узнать и понять. Но наша обязанность – напоминать, что Творец, который заботиться о каждом шаге Своих творений, призывает нас видеть так же, как видит Он – в каждом человеке видеть брата. Брата-мигранта необходимо принимать, сопровождать, продвигать и интегрировать.

В самом казахском языке есть призыв к тому, чтобы смотреть на другого с радушием. Слово «любить» в нем буквально означает «смотреть на кого-то хорошим взглядом». Традиционная культура этого региона это подтверждает прекрасной народной пословицей: «Если встретишь кого-то, старайся сделать его счастливым, быть может ты видишь его в последний раз». Коль скоро культ гостеприимства степи указывает на непреложную ценность каждого человека, Абай подтверждает это своими словами «человек человеку друг» и то, что такая дружба зиждется на вселенском общении, потому что самые важный реальности в жизни и после нее общие. Поэтому он утверждает еще и следующее «все люди гостят друг у друга» и «сам человек – гость в этой жизни» (Слово 34). Давайте заново учиться искусству гостеприимства, радушия, сострадания. А еще научимся стыду: именно стыду, научимся испытывать здоровый стыд, который рождается от сочувствия к человеку, который страдает, от волнения и изумления, которые переживаешь, видя его состояние, его судьбу, которую ты разделяешь в чувствах. Более человечными и религиозными нас делает сострадание. Мы должны не только утверждать непреложное достоинство каждого человека, но еще учить плакать от сострадания к другим: если мы примем страдания других людей как свои, станем по-настоящему человечными.

Перед нами еще одна, последняя проблема – защита общего дома. В виду серьезных климатических изменений мы должны беречь его, чтобы в нем не преобладала логика наживы, сохранять его для будущих поколений, во славу Творца. Абай пишет: «Землю очень искусно украсил Творец! Дарит свет – благодать наших теплых сердец. Мать – земля, когда люди сосут твою грудь, то на них смотрит с нежностью Небо, Отец» (из стихотворения «Весна»). Всевышний с нежной заботой украсил наш общий дом. Мы, коль скоро исповедуем, что принадлежим Ему, как можем допускать, чтобы его загрязняли, разрушали, плохо вели себя в нем? Давайте вместе решать и эту проблему. Она не последняя по важности. На самом деле, она имеет прямую связь с первой проблемой, пандемией. Вирусы, вроде COVID-19, микроскопичны по размеру, но способны разрушить самые грандиозные амбиции прогресса, часто их распространение связано с нарушением равновесия в природе, в большинстве случаев по нашей вине. Задумаемся над такими примерами как хищническая вырубка лесов, незаконная торговля живыми животными, интенсивное животноводство… Эксплуататорское мышление разрушает наш общий дом. И не только: оно затмевает почтительное и религиозное видение мира, угодное Творцу. Поэтому содействовать защите жизни во всех ее формах, поддерживать ее – наша непреложная обязанность.

Дорогие братья и сестры, пойдем дальше вместе, чтобы путь религий всегда становился все более дружным. Абай говорит: «плохой друг — все равно что тень, когда солнце над головой, от нее не избавиться, когда тучи сгущаются, ее не сыщешь» (Слово 37). Пусть с нами такого никогда не случится. Пусть Всевышний освободит нас от тени подозрений и фальши, пошлет нам умение поддерживать дружбу солнечной и братской, с помощью частого диалога и благодаря светлой искренности намерений. И здесь я хочу поблагодарить Казахстан за то, что он всегда старается объединять, всегда пытается инициировать диалог, всегда ищет дружбы. Казахстан дает всем нам такой пример, и мы должны следовать ему, поддерживая его. Не будем стремиться к притворному уступчивому и бесполезному синкретизму, но будем сохранять свою идентичность, всегда готовые к принятию другого, к братской встрече. Только так, на этом пути, в темное время, в которое мы живем, мы сможем излучать свет нашего Творца.

Спасибо всем вам!