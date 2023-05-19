Выстрелы в Ватикане. Арестован 40-летний мужчина

Автомобиль, управляемый 40-летним мужчиной, прорвался через два блокпоста в Ватикан; во дворе Святого Дамаcия водитель был задержан, передает Vatican News со ссылкой на сообщение Зала Печати от 18 мая.

«Сегодня вечером, после 20 часов, автомобиль подъехал к воротам Святой Анны в Ватикане. Не обращая внимания на указания Папского корпуса Швейцарской гвардии, которые запретили ему въезд на территорию государства без соответствующих разрешений, он выехал и, совершив манёвр, на большой скорости въехал снова, пробившись через два контрольно-пропускных пункта – Швейцарской гвардии и Корпуса жандармерии Государства Града Ватикан».

«Пытаясь остановить автомобиль у ворот, дежурный инспектор жандармерии выстрелил из пистолета в направлении передних шин автомобиля. Несмотря на попадание в левое переднее крыло, автомобиль продолжил движение, – говорится в пресс-релизе Зала печати Ватикана. – После того как код тревоги был срочно передан по радио, караульные закрыли Монетные ворота, через которые можно попасть в пресвитерий базилики Святого Петра, сады Ватикана и на площадь Святой Марфы».

Тем временем машина достигла двора Святого Дамасия: «Водитель вышел из машины самостоятельно, был задержан и помещён под арест офицерами Корпуса жандармерии, – поясняется в коммюнике. – Мужчину, около 40 лет, немедленно осмотрели врачи из Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан, констатировав состояние острого психомоторного возбуждения».

В настоящее время мужчина «находится в камере предварительного заключения в новых помещениях казарм жандармерии, в распоряжении судебного ведомства».