Выставка «Визуализация Девы Марии» открылась в Музее Гетти в Лос-Анджелесе

Выставка «Визуализация Девы Марии» открылась в Музее Гетти (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Она будет работать до 8 января 2023 г., передает «Седмица» со ссылкой на официальный сайт Музея.

Дева Мария – одна из самых важных фигур в христианской традиции. На выставке в Музее Гетти представлены иллюминированные манускрипты, содержащие множество историй и изображений эпохи Средневековья, которые прославляли Деву Марию как заступницу, сострадательную мать и Небесную Царицу.

В числе представленных шедевров – «Богородица с Младенцем» из «Часослова Аренберга», созданная с помощью темперных красок на пергаменте в начале 1460-х гг. миниатюристом Виллемом Врелантом (Собрание Музея Гетти).

Также представлено «Благовещение» из иллюминированной Псалтири, созданной около 1240-1250 гг. в Вюрцбурге, «Успение Богородицы» из Всемирной хроники (около 1400-1410 гг.) Рудольфа фон Эмса и брат Филиппа. Дополняют экспозицию миниатюра «Святая Екатерина Александрийская» из Часослова Гуаленги-д’Эсте (около 1469 г.) работы Таддео Кривелли, «Семь скорбей Богородицы» из Молитвослова кардинала Альбрехта Бранденбургского (около 1525-1530 гг.) Симона Бенинга и и нициал «G: Вознесение Богородицы» из Градуала картезианского монастыря Санто-Спирито близ Лукки (около 1392-1402 гг.,) работы Никколо ди Джакомо да Болонья.

Традиция почитания Девы Марии также показана через чтимый в ​​Америке образ Девы Гваделупской. Эта экспозиция представляет, как Дева Мария изображалась и получала разные значения в разные эпохи.В частности, на выставке представлена «Дева Гваделупская» кисти Себастьяно Сальседо (около 1779 г.) из Денверского музея искусств.

Выставка представлена ​​на английском и испанском языках.