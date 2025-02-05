В Апостольской библиотеке Ватикана открывается выставка по случаю начала Юбилейного года

В то время как паломники направляются в Рим на Юбилей 2025 года, Апостольская библиотека Ватикана объявила о новой выставке, связывающей исторические путешествия с современными паломничествами посредством коллекции редких путевых документов XIX века и современных художественных интерпретаций. Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Выставка «В пути», которая откроется для публики 15 февраля 2025 года, станет шестым этапом продолжающегося диалога библиотеки между ее историческим наследием и современным искусством, начатого в 2021 году.

«Конечно, есть связь с юбилеем, потому что юбилей подразумевает путешествие — паломники приезжают, а затем уезжают. Поэтому в юбилее присутствует тема путешествия», — рассказал Дон Джакомо Кардинали, комиссар Выставочного зала Апостольской библиотеки Ватикана.

«Каждый человек интерпретирует эту тему в соответствии со своей собственной природой, а мы интерпретировали ее в соответствии с природой библиотеки, которая является местом исследований, научной деятельности, встреч и культуры», — сказал Кардинали.

Название выставки происходит от необычной серии газет, издаваемых французскими журналистами Люсьеном Леруа и Анри Папийо. Они финансировали свое путешествие по миру, печатая издания в разных городах, которые они посещали.

Значительную часть выставки занимает коллекция итальянского дипломата Чезаре Помы (1862–1932 гг.), включающая около 1200 газет из отдаленных регионов, напечатанных на разных языках на пяти континентах.

Трем современным художникам было поручено интерпретировать эти исторические материалы.

Лоренцо Джованотти Керубини, известный итальянский певец и путешественник, представляет свои дорожные инструменты, музыкальное оборудование, рисунки и специально созданный путевой журнал с сопровождающим звуковым сопровождением.

Художница Кристьяна С. Уильямс работала напрямую с архивами Ватикана, чтобы создать новые произведения искусства. «Она выросла в Исландии, это черно-белый монохромный пейзаж, и она мечтала об экзотических берегах, пока росла. Иметь доступ к архивам Ватикана и иметь возможность выбирать работы для иллюстрации этих историй было абсолютно невероятным для дизайнеров», — рассказала Рэйчел Бушелл, директор по связям с общественностью студии Кристьяны С. Уильямс.

Карта, созданная Кристьяной С. Уильямс с использованием

элементов из архивов Ватиканской библиотеки (CNA)

Мария Грация Кьюри, художественный руководитель женских коллекций Dior, создала цифровую инсталляцию, посвященную шести женщинам викторианской эпохи, которые совершали одиночные путешествия по миру, исследуя взаимосвязь между модой и путешествиями.

«Я почти уверен, что это вызовет огромное желание путешествовать», — сказал Кардинали. – «И, прежде всего, это заставит людей заново открыть для себя, что есть много способов путешествовать: можно путешествовать на транспорте, пешком, но, вероятно, мы путешествуем гораздо больше, гораздо лучше и гораздо дальше с книгами. Фактически, мы путешествуем каждый раз, когда открываем книгу, и, вероятно, самые отдаленные места — это те, куда мы попали с помощью книг».

Выставка продлится до 20 декабря в Зале Барберини и прилегающих залах Апостольской библиотеки Ватикана.