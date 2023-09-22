Выставка «Свидетели единства: общие христианские святые» открылась в Петербурге

В Государственном музее истории религии 21 сентября состоялось открытие выставки, представляющей образы святых, почитаемых в Католической, Православной и других христианских Церквях, сообщает «Благовест-инфо».

Приветствуя гостей, заместитель директора по научной работе Екатерина Терюкова рассказала, что концепция выставки была задумана несколько лет назад. «Мы рады в очередной раз показать богатство наших фондов и продемонстрировать первоклассную коллекцию как русского, так и западно-европейского религиозного искусства нашего музей», – добавила она.

Автор и куратор выставки Александр Буров отметил, что ее главная цель – послужить иллюстрацией общего предания еще неразделенной Церкви первого тысячелетия истории христианства.

«Представители разных стран и разных народов по-разному изображали Христа, Божию Матерь, святых. Но никогда это культурное разнообразие не вело к конфликтам, – подчеркнул он. – Напротив, искусство становилось основным, а иногда и единственным, языком межхристианского общения. Итальянские, испанские, французские, немецкие картины можно увидеть в православных храмах, а русские, грузинские, греческие иконы – в католических церквях, например, в Нотр-Дам или Вестминстерском аббатстве. И даже некоторые протестанские церкви украшены православными иконами. Как говорил еще апостол Павел, это многообразие – богатство христианства. Мы предлагаем гостям увидеть это богатство воочию и получить эстетическое удовольствие от созерцания».

Тематически экспонаты выставки разделены на три части: общечтимые образы Христа и Девы Марии, общехристианские святые и местночтимые святые, почитаемые на Востоке и Западе.

На выставке представлены произведения русского и западноевропейского искусства XV–XX веков из коллекции Музея истории религии, многие из них – редко или ранее не экспонировавшиеся памятники, иллюстрирующие конфессиональные особенности в изображении и почитании общехристианских святых, их взаимовлияние и развитие. Среди них серия икон из православной минеи начала ХХ в., работы московских иконописцев Дикарева и Чирикова с образами святых Римских Пап Климента, Маркела, Агафона, Льва, образы св. Николая Мирликийского, св. Екатерины, св. Христофора, св. Иоанна Крестителя, св. Георгия Победоносца, св. Евстафия Плакиды и многих других в православной и католической иконографии.

Разделение единой христианской Церкви на Римско-Католическую на Западе, с центром в Риме, и Православную Церковь на Востоке, с центром в Константинополе, произошло в 1057 году. Разделение не преодолено до настоящего времени. Однако диалог христианских церквей Востока и Запада, несмотря на возникавшие в ходе истории конфликты, никогда не прерывался.

Выставка действует до 28 ноября.



Фото — gmir.ru