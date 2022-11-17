Выставка, посвященная святому Франциску Ассизскому, откроется в Национальной галерее в Лондоне

Выставка, посвященная святому Франциску Ассизскому, откроется в Национальной галерее в Лондоне весной будущего года, передает «Седмица» со ссылкой на официальный сайт музея. Открытие выставки запланировано на 6 мая 2023 г. Экспозиция будет доступна до 30 июля.

Организаторы экспозиции предлагают «встретиться лицом к лицу с одной из самых вдохновляющих и почитаемых фигур в истории» на первой крупной британской художественной выставке, посвященной жизни и наследию святого Франциска Ассизского.

Представляя художественные образы святого Франциска (1182 – 1226 гг.), созданные с 13 века и до наших дней, эта выставка пытается ответить на вопрос: почему этот святой имеет огромное значение для нашего времени? Устроители выставки считают, что значение святого Франциска сохраняется «из-за его духовного радикализма, приверженности бедным и любви к Богу и природе, а также из-за его мощных призывов к миру и открытости к диалогу с другими религиями».

Экспозиция будет содержать самые разные работы – от самых ранних средневековых алтарных образов, реликвий и манускриптов до современных фильмов и комиксов. Выставка призвана «пролить свет на то, как святой Франциск захватывал воображение художников на протяжении веков, и как его привлекательность превзошла поколения, континенты мира и различные религиозные традиции», считают организаторы экспозиции.

На выставке будут представлены картины Сассетты, Боттичелли и Сурбарана из коллекции Национальной галереи, а также «международные заимствования», в том числе работы Караваджо, Хосефы де Обидуш, Стэнли Спенсера, Энтони Гормли, Джузеппе Пеноне, Андреа Бюттнера, Ричарда Лонга.

Выставку курируют Габриэле Финальди, директор Национальной галереи, и Йост Джустра, научный сотрудник Ахмансона, куратор отдела искусства и религии в Национальной галерее.