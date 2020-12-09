Вышло первое руководство для священников по пастырской психиатрии

Московская патриархия издала книгу «Основы пастырской психиатрии: Руководство для священнослужителей». Ее автор — врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры практического богословия в ПСТГУ Василий Каледа.

Это первое практическое руководство на русском языке для священнослужителей по пастырской психиатрии. В нем рассказывается, как распознать признаки психических расстройств и общаться с такими прихожанами, пишет Правмир.

В книге рассматриваются основные симптомы психических расстройств в сопоставлении с некоторыми духовными состояниями.

Автор приводит способы распознавания основных признаков психических расстройств, показывает особенности пастырского и врачебного подходов к душевнобольным, а также принципы тактики священнослужителя при тех или иных конкретных проявлениях психической патологии.

Руководство рассчитано как на действующих священнослужителей, так и на будущих пастырей, «которым необходимо готовиться к тому, что у прихожан могут быть не только духовные, но и психические проблемы»

Рецензенты:

Протоиерей Владимир Воробьев – профессор, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Незнанов Николай Григорьевич – профессор, президент Российского общества психиатров, президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева.

Предисловие к книге написал митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, председатель экспертного совета по пастырскому попечению о душевнобольных комиссии Межсоборного присутствия по церковному просвещению и диаконии.

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Предисловие

Люди с психическими заболеваниями часто озадачивают окружающих своим поведением, вызывают у тех, кто с ними общается, ощущение растерянности и беспомощности от незнания причин их страдания, от того, как с ними себя вести и как им помочь. Вокруг таких больных складываются различные предубеждения (социальные, моральные, педагогические), мешающие пониманию как самой болезни, так и человека, который ею страдает.

В настоящее время психиатрия способна ответить на многие вопросы, связанные с психическими болезнями. Постоянно появляются все более точные знания о генетических, нейробиологических, психологических и социальных предпосылках развития психических заболеваний, новые эффективные способы диагностики и лечения. Однако эти вопросы освещаются преимущественно в литературе, предназначенной для профессионального сообщества.

Предоставляемая вашему вниманию книга делает более доступными современные знания о психических заболеваниях и расстройствах поведения, благодаря чему она вносит свой вклад в уменьшение социальной стигматизации психически нездоровых людей. Это издание поможет лучше понять больных, страдающих душевными расстройствами, снимая многие негативные моменты различных проявлений психических недугов, что, несомненно, облегчит общение с такими людьми, позволит дать им адекватную поддержку, сделает более гармоничным их проживание в обществе.

Необходимость выработать критерии правильного взаимоотношения с больными, страдающими душевными расстройствами, учитывая духовное измерение их личности, религиозный опыт, — насущная потребность всего окружения больного: членов семьи, социальных и педагогических работников, многих общественных институтов. Особенно значимо это для Церкви и духовенства.

Ведь зачастую обращение страдающего психическим расстройством больного к специалисту-психиатру зависит от мнения тех людей, которым он доверяет. Именно священник может оказаться таким человеком, чей духовный авторитет поможет устранить дистанцию, иногда труднопреодолимую, между пациентом и психиатром. Однако представление о необходимости совместной работы священнослужителей и психиатров при оказании помощи душевнобольным до сих пор не всегда находит поддержку как в среде пастырей, так и среди врачей, пациентов и их родственников. Одна из главных проблем заключается в том, что общественные стереотипы, мифы и предрассудки в отношении психиатрии и психических больных приводят к тому, что последние, обращаясь к помощи Церкви, ошибочно пытаются подменить врача-психиатра священником.

Актуальность книги, написанной специально для священнослужителей, связана и с тем, что разграничение признаков духовной незрелости личности и психических расстройств — непростая задача. В пастырской практике не всегда легко отличить симптомы душевной болезни от проявлений особенностей религиозного благочестия, или четко разделить проявления психического заболевания от греховного состояния души.

В труде описаны симптомы психических болезней, приведены способы распознавания основных признаков психических расстройств, продемонстрированы особенности пастырского и врачебного подходов к душевнобольным, а также намечены принципы пастырской тактики при тех или иных проявлениях психической патологии. Однако эта книга не учебник по психиатрии. Помогая понять суть психических заболеваний, автор дает советы читателям, которые не являются специалистами в области психопатологии (священникам, родственникам, друзьям и всем интересующимся этой темой), о том, как правильно обращаться с людьми в состоянии душевного нездоровья. Когда это представляется возможным, на основании современных научных данных автор предлагает ориентиры для духовной жизни пациентов, показывает взаимное влияние психический болезней на духовную жизнь человека, не ограничиваясь лишь рассмотрением специфических разделов психиатрии. Книга способствует пониманию того, каким образом можно помогать больным жить в состоянии психического нездоровья, уважая и поддерживая их свободу и христианские взгляды, что, несомненно, будет полезным не только священнослужителям, но и тем, кто проживает вместе с такими людьми и несет ответственность за их душевное и социальное благополучие.

Другое назначение этой книги — помочь сохранению психического здоровья прихожан, в том числе через профилактику и раннее выявление психических расстройств. Эти намерения порождаются не только классическим медицинским афоризмом: «Легче предупредить, чем лечить», но также и требованием христианского милосердия: предотвратить то, чего можно избежать, основываясь на почтительном отношении к личности и способу ее бытия, на знании опыта христианской этики и аскетики, на достижениях медицины.

Человек с психическим заболеванием не должен подвергаться обвинениям и осуждениям в связи со своими действиями, совершенными под влиянием болезни. Достоинство личности, как образа Божия, не может быть умалено фактом душевного или телесного недуга. Наоборот, такая личность достойна особого отношения, ведь психическая патология накладывает на свободу, творчество и любовь человека серьезные ограничения, которые он мужественно пытается преодолеть.

В последние годы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вопросы пастырской психиатрии обсуждались неоднократно. В том числе на международных конференциях «Попечение Церкви о душевнобольных (2018)» и «Попечение Церкви о душевнобольных: религиозный мистический опыт и психическое здоровье» (2019). Учитывая существующую потребность, Комиссией Межсоборного присутствия по церковному просвещению и диаконии принят документ «Пастырское попечение в Русской Православной Церкви о психически больных».

Настоящая книга, написанная психиатром с большим профессиональным опытом, доктором медицинских наук, профессором В. Г. Каледой, является частью большой работы, проводимой Русской Православной Церковью по взаимодействию с медициной. Публикация полностью основана на современных достижениях психиатрической науки, поэтому ее невозможно расценить как изложение лишь некоторой особой «церковной точки зрения» на психиатрию, укорененную в религиозных верованиях. Тем не менее в этом труде ясно отражено православное понимание бытия человека, имеющего, несмотря на психическое расстройство, достоинство и свободу, возможность любить и быть любимым, молитвенно общаться с Богом.

Такой взгляд на человека имеет два следствия. Во-первых, понимание психического здоровья как желаемого блага, которое нужно сохранять и увеличивать, чтобы, духовно возрастая как личность, быть способным исполнить Божественное предназначение. Во-вторых, осознание страдания, которое сопровождает любую болезнь, как один из промыслительных способов спасения, особый путь к святости и для самого больного, и для тех, кто его окружает.

За проделанной работой видится желание автора подчеркнуть непостижимое величие человеческого бытия, его духовное измерение, которое не исчезает у человека при душевной болезни и которое зачастую остается за рамками рассмотрения в современной психиатрической практике.

Учитывая повсеместный рост численности психических заболеваний и расстройств поведения, практические вопросы пастырского душепопечения психически больных людей становятся все более актуальными. В этой связи выход в свет книги В. Г. Каледы представляется своевременным событием, вносящим существенный вклад в развитие взаимодействия Церкви и медицины.

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