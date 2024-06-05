Вышла в свет монография по истории русского католицизма в XIX веке

В издательстве URSS вышла монография Е. Н. Цимбаевой «Русский католицизм: Идея всеевропейского единства в России XIX века». Книга раскрывает идейные истоки и историко-философский смысл обращения к католицизму части русского общества XIX века. Автор устанавливает взаимосвязь воззрений Александра I и М. С. Лунина, по-новому интерпретирует творчество П. Я. Чаадаева и Вл. С. Соловьева.

Исследование было проведено на основе архива Славянской библиотеки Парижа, основанной как собрание материалов русской эмиграции иезуитом князем И. С. Гагариным.

Книга будет интересна для историков, культурологов, философов, студентов гуманитарных факультетов вузов и всех, кто интересуется интеллектуальной историей прошлого.



Источники: Богослов.Ru / Издательская группа URSS