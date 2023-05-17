Вышла в свет книга о 12 известных средневековых рукописях

Издательство «Бомбора» выпустило книгу о средневековых рукописях «Манускрипты, изменившие мир», сообщает «Седмица» со ссылкой на Polit.ru.

От «Евангелия святого Августина» до Копенгагенской псалтири, от Келлской книги до «Кентерберийских рассказов» — книга британского историка Кристофера де Амеля рассказывает о 12 рукописях Средних веков: как появились эти тексты и что о них известно, что с ними происходило за столетия существования и где они находятся теперь.

В книгу вошли тексты о «Евангелии святого Августина» (VI в.), Амиатинском кодексе (собрание рукописей блаженного Иеронима, VIII в.), Келлской книге (IX в.), Лейденском арате (IX в.), «Беатусе» Моргана (комментарий к Апокалипсису X в.), Экстерской книге (X в.), Копенгагенской псалтири (XII в.), Часослове Жанны Наваррской (XIV в.), сборнике Кентерберийских рассказов XV века и нескольких других манускриптах.

Книга Амеля написана в популярном жанре и рассчитана на широкую аудиторию. Для ознакомления доступна глава о рукописи «Лейденский Арат».