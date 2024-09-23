Вышла книга профессора Андреа Риккарди о мучениках ХХ века

В издательском доме «Познание» вышла книга профессора Новейшей истории Третьего Римского Университета, исследователя истории христианства XIX и XX веков Андреа Риккарди «Век мученичества. Христиане двадцатого столетия».

Книга посвящена истории христиан ХХ века, убитых за веру. В ней рассказано о судьбах множества христиан, которые не уезжали из своих стран и не прятались, чтобы спасти свою жизнь, о пастырях, не бросавших своих прихожан.

Христианская Церковь подвергается гонениям с первых веков своего существования. Мученический вектор в жизни Церкви задал Сам Спаситель мира. Будучи Богочеловеком, Он и Церковь Свою создал как богочеловеческий организм, который присущ и горнему миру, и миру дольнему.

С такой сущностью Церкви не может смириться враг рода человеческого. Жизнь во Христе изначально была конфликтной по отношению к законам мира сего, о чем не раз говорил своим ученикам и Сам Спаситель. Отправляя учеников на проповедь, Он предупредил их: «Вот, Я посылаю вас как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками… Предаст же брат брата на смерть и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят и; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется».

Издание рекомендовано к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви.



Источники: Богослов.Ru / ИД «Познание»