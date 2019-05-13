Вышел в свет пасхальный номер «Сибирской католической газеты»

В разгар Пасхального времени увидел свет очередной номер печатной версии «Сибирской католической газеты».

И открывается он целым блоком посвященных Светлому Празднику материалов. В рубрике СЛОВО ПАСТЫРЯ наши читатели найдут пасхальную проповедь нашего епископа, Владыки Иосифа Верта, в которой он размышляет о духовно-революционной значимости совершенного Христом дела нашего Спасения.

Другие материалы на пасхальную тему объединены в рубрике ПАСХА-2019. Здесь — слово Святейшего Отца URBI et ORBI (ГРАДУ и МИРУ), его же пасхальная проповедь и слово наставления в «Ангельский понедельник», пасхальная катехеза из книги «В общении с Богом» Ф. Карвахала, рассказ о том, как празднуют Пасху наши православные братья и, наконец, эссе архимандрита Саввы (Манжуко) под названием «Фатализм Пасхи», в котором под неожиданным углом зрения рассматриваются некоторые «житейские» последствия грядущего всеобщего воскрешения мертвых. Тему продолжают катехитические материалы о генезисе и структуре Пасхального времени и о торжестве Вознесения Господня.

В рубрике НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ — сообщение о награждении Папой Франциском российской оперной певицы Светланы Касьян орденом Святого Сильвестра (она первой из женщин была удостоена такой чести), рассказ сестры Юлианы Гостковской, SSpS, о прошедшем в конце марта в Новосибирске под председательством Владыки Иосифа Верта заседании Комиссии Конференции католических епископов России по делам семьи и яркое свидетельство заведующей Центром детского развития «Божьи коровки» Анны Завадской об организованной силами ее воспитанников (и, конечно же, их воспитателей, мам и пап, бабушек и дедушек!) Пасхальной экологической ярмарке.

Рубрика ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ отдана окончанию публикации мемуаров исповедника веры советских времён отца Иосифа Свидницкого. Этот материал тоже отчасти носит пасхальный характер: ведь именно благодаря подвигу и молитве таких подвижников, как отец Иосиф, Католическая Церковь, пережившая в СССР свою Страстную Пятницу, смогла дождаться светлого Дня Воскресения.

Наш постоянный автор Ольги Дубягиной в рубрике ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ задается вопросом «можно ли быть счастливым не только ‘в жизни будущего века’, а здесь и сейчас, в этом падшем мире, где так много зла?» и отвечает на него, а православный богослов и публицист Сергей Худиев в рубрике ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО рассуждает о том, чем может быть Пасхальное торжество для человека невоцерковленного и даже неверующего.

И, конечно же, как и всегда наших маленьких читателей ждёт встреча на подготовленной сестрой Рафаилой Годий (г. Прокопьевск) ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ. Катехеза на этой страничке раскрывает тему Христова Воскресения как реального исторического факта, а затем детям, как обычно, предлагается ряд развивающих заданий, запечатленных, сообразно переживаемому литургическому времени, пасхальными мотивами.

