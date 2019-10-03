Вышел очередной номер «Сибирской католической газеты»

В основе октябрьского номера официального издания Преображенской епархии в Новосибирске – два обширных материала. Один из них связан с рукоположенным в сан пресвитера 5 мая текущего года (о чём мы подробно рассказали в прошлом номере СКГ) отцом Вадимом Ладыгиным. Номер открывается проповедью отца Вадима, выраженной в форме личного Credo, и здесь же читатель сможет ознакомиться с его обстоятельным интервью, в котором неопресвитер поведал, как родилось его духовное призвание, каким был путь к его осуществлению и каковы его надежды на будущее.



Немало страниц октябрьского номера отдано путевым заметкам нашего внештатного корреспондента Ольги Дубягиной, совершившей прошедшим летом паломничество в Ченстохову. Ее подробный, изобилующий интересными подробностями рассказ – это второй «главный материал» издания.



В рубрике «Новости, события, комментарии» читатель узнает об очередной Епархиальной встрече катехизаторов, как её «увидели» сами её участники. Автор эссе в рубрике «Свободная тема» берёт на себя смелость предположить, как могли бы выглядеть отношения «святых праведных богоотец» Иоакима и Анны с их внуком Иисусом, а статья из рубрики «Трудные вопросы» предлагает задуматься о феномене «нового атеизма», который, к сожалению, становится всё более заметным фактором нашей общественной жизни.



Ушедшее лето, наряду с благодатными, было ознаменовано и скорбными событиями. Завершили свой земной путь хорошо известные верующим нашей епархии священники: иезуит, основатель библиотеки Центра духовного развития «Иниго» Иосиф Маха и большой друг музыкантов Кафедрального собора в Новосибирске, профессор и органист Иоганн Труммер. Об этом – в рубрике «In memoriam».



А завершается номер, как обычно, материалами «Детской площадки», подготовленными сестрой Рафаилой Годий из Прокопьевска, в центре которых – образ Пресвятой Девы Марии Царицы Святого Розария, Которой и посвящён второй месяц осени. Её молитвам мы и препоручаем труды редакции и всех вас, дорогие наши читатели!