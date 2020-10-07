Вышел новый фильм ТВ «Кана», посвященный Католической школе в Новосибирске (ВИДЕО)

Католическая школа Рождества Христова была открыта в Новосибирске усилиями францисканского Ордена Братьев Меньших. И вот уже более четверти века ее двери открыты для детей и их родителей. Причем об этом уникальном учебном заведении так или иначе слышали почти все католики в России.

В прошлом году Школа ярко отпраздновала свой 25-летний юбилей. Ниже мы предлагаем вниманию наших читателей специально подготовленный в связи с этим событием замечательный видеофильм от «Сибирского католического телевидения».

Этот документальный фильм ТВ «Кана»вышел только спустя год — к нынешнему празднованию Дня учителя. В нём тепло рассказывается о том, как всё начиналось в 90-е годы прошлого столетия, и как развивается Школа в самом сердце Сибири в наши дни.