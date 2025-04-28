Выпущены новые марки Ватикана, приуроченные к Вакантному престолу

28 апреля Ватикан представил новую серию почтовых марок, приуроченную к Вакантному престолу MMXXV (2025 год). Эти марки будут предназначены для оплаты почтовых сборов за отправку корреспонденции из Ватикана.

Информацию о выпуске новых почтовых марок опубликовало Управление телекоммуникаций и информационных систем, которое курирует Службу почты и филателии Ватикана.

Новая серия состоит из четырёх номиналов: 1,25 евро, 1,30 евро, 2,45 евро и 3,20 евро. На всех марках изображён Апостольский дворец, поддерживаемый ангелами и перекрещённые ключи — символ власти Святейшего Престола. На каждой марке есть надписи: «Sede vacante MMXXV» («Вакантный престол MMXXV»), «Città del Vaticano» и соответствующие номиналы.

Марки поступили в продажу с понедельника 28 апреля в почтовое отделение на площади Святого Петра и во все отделения Ватиканской почты. С пятницы 2 мая в продаже также появится уникальный коллекционный буклет, в котором будут представлены все четыре номинала, а также официальные памятные конверты и почтовый штемпель, разработанный специально для этого периода. Эти издания несомненно привлекут внимание тех, кто интересуется историей и культурой Ватикана.



Источник: русская служба Vatican News