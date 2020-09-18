Выборы в США: «Декларация принципов» католического движения Pax Christi

Международное католическое движение Pax Christi США опубликовало «Декларацию принципов» в связи с предстоящими выборами в стране, чтобы помочь своим членам, партнерам и всем, кто разделяет убеждения этой миротворческой организации, принять такое решение, которое послужит пользе американского народа и всего мира.

В декларации отмечается, что в основе любого решения должен лежать «наш долг любить Бога через любовь к ближнему, как близкому, так и далекому, делая предпочтительный выбор в пользу бедных».

Кроме того, выбор должен вдохновляться основными положениями социальной доктрины Католической Церкви, которой верующие призваны руководствоваться, применяя евангельское послание к общественной жизни.

Особое внимание в документе уделяется проблеме расизма: «Расизм проникает во все аспекты жизни в США, сея террор, который постоянно угрожает и который убивает цветных, утверждает превосходство белых и обезображивает все человечество». В этой ситуации Pax Christi подчеркивает, что «жизнь чернокожих важна, а насилие, присущее системному расизму, — это вызов Богу, Творцу и Искупителю, освящающему всех людей, призывающему всех нас быть единой семьей». Pax Christi поддерживает «компенсации за страдания чернокожих по причине рабства, законов Джима Кроу и целенаправленных массовых арестов».

Католическое движение поддерживает также «право людей мигрировать и искать убежища, гражданства и справедливости», равно как «право не мигрировать, но жить в условиях безопасности в своих общинах».

Ольга Сакун

Источник: Vatican News