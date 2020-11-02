«Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу»

Католик из Санкт-Петрбурга Сергей Сабсай на своей страничке в фейсбуке поделился небольшим размышлением в честь празднования Дня всех святых.

Есть те, чью святость признала Церковь как пример для многих — мы находим среди них особенно близких, кто становятся нашими друзьями и собеседниками сквозь времена.

Есть те, кого мы не застали, но чьё тепло помнят скамьи наших храмов, чьи шаги помнят их ступени — мы помним их жизнь, и зачастую — чтим их мученичество.

Есть те, кого мы знали — и кто стали для нас живыми свидетелями любви, верности, молитвы.

И все они, отделённые от нас несколькими годами или многими столетиями, знакомые лично или по книгам и биографиям — ветви одной лозы-Христа.

И каждая судьба в чём-то бросает мне вызов, даёт повод для испытания совести…

Но одновременно — и ободряющий пример, и незримую поддержку.

На фотоколлаже — Камилла Крушельницкая, прихожаника храма св. Людовика, расстреляна в Сандармох; Юлий Анатольевич Шрейдер (брат Фома), крупный логик и доминиканский терциарий (в 1970-80-х – подпольный), один из педагогов в Колледже католической теологии; слуга Божий дон Бернардо Антониони, создатель и преподаватель колледжа и семинарии; о. Константин Будкевич, настоятель петербургского храма св. Екатерины, расстрелян в 1923; пан Генрих Урбанович, ризничий храма св. Людовика; слуга Божий Ф. П. Гааз, на процессе беатификации которого довелось свидетельствовать и автору вышеприведенного текста.