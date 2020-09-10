Вступило в силу соглашение между Ватиканом и Буркина-Фасо

7 сентября вступило в силу Соглашение между Святейшим Престолом и Государством Буркина-Фасо о правовом статусе Католической Церкви в Буркина-Фасо.

Само Соглашение было подписано в Ватикане чуть более года назад — 12 июля 2019 года. Теперь посольство африканской страны при Святейшем Престоле сообщило об обмене инструментами ратификации Соглашения.

Соглашение гарантирует Церкви возможности осуществлять свою миссию. Католическая Церковь вместе со всеми ее учреждениями признается в качестве юридического лица публичного права.

Обе подписавшие стороны, сохраняя присущие им независимость и самостоятельность, обязуются сотрудничать ради нравственного, духовного и материального благополучия людей и ради продвижения общего блага.



Источник: Vatican News