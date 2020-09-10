Вступило в силу соглашение между Ватиканом и Буркина-Фасо

Вступило в силу соглашение между Ватиканом и Буркина-Фасо

Сентябрь 10, 2020

7 сентября вступило в силу Соглашение между Святейшим Престолом и Государством о правовом статусе Католической Церкви в

Само Соглашение было подписано в Ватикане чуть более года назад — 12 июля 2019 года. Теперь посольство африканской страны при Святейшем Престоле сообщило об обмене инструментами ратификации Соглашения.

Соглашение гарантирует Церкви возможности осуществлять свою миссию. вместе со всеми ее учреждениями признается в качестве юридического лица публичного права.

Обе подписавшие стороны, сохраняя присущие им независимость и самостоятельность, обязуются сотрудничать ради нравственного, духовного и материального благополучия людей и ради продвижения общего блага.


Источник: Vatican News

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