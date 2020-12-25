Встреча Рождества Христова в Кафедральном соборе столицы Сибири (ФОТО)

Вечером 24 декабря в главном храме Преображенской епархии состоялось богослужение великого торжества Боговоплощения — Месса Навечерия Рождества Христова.

В прошлые годы в этот день в Кафедральном соборе Преображения Господня служилась одна главная Святая Месса. В этом году прошла не одна служба, как обычно, а четыре.

Накануне, в связи с режимом ограничений, настоятель собора свящ. Денис Марчишин призывал верных заранее записываться на участие в богослужениях. Верным было сообщено, что в Рождественский сочельник состоятся несколько праздничных Месс — в 16-00, 18-00, 20-00 и 22-00 по местному времени. Между ними была дезинфекция собора, которая занимала час. Кроме этого, все мероприятия прошли с соблюдением эпидемиологических мер: посетителей просили находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Одну из четырех торжественных рождественских литургий возглавил Преосвященный Владыка Иосиф Верт.

Из-за пандемии праздничное богослужение Рождественской ночи не было традиционно долгим и особо пышным, но при всех ограничениях его неизменно украшала духовная музыка, звучащая в сопровождении органа и приходского хора.

В своей проповеди Архипастырь поделился собственными размышлениями, раскрывающими уникальную значимость события Боговоплощения, а также сформулировал духовный смысл пережитого миром в уходящем 2020 году испытания пандемией коронавируса.

В заключение святой Мессы Владыка Иосиф Верт ещё раз поздравил свою паству с Рождеством и преподал присутствующим свое торжественное архипастырское благословение.

А затем самым маленьким участникам праздника были вручены сладкие подарки…



Некоторые подробности нынешней Рождественской ночи смотрите в фоторепортаже Сибирского католического телевидения «Кана»: