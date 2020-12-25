Слово Преосвященного Владыки Иосифа Верта на Мессе Навечерия Рождества. 24 декабря 2020 г.

Христос рождается! — Славьте Его!

Дорогие!

С традиционным освящением Рождественских ясель, с провозглашением Рождества, с этой праздничной ночной святой Мессой мы уже вступили в Светлое Христово Рождество. Возрадуемся!

В этом году у нас всё немного по-другому. По-другому дома в семье, на работе, в школе, по-другому и в Церкви. Но «по-другому» не обязательно означает «плохо», что всё плохо. Когда мы вступили в последнюю неделю перед Рождеством, Папа Римский Франциск высказал пожелание, чтобы неудобства, доставляемые пандемией, помогли очистить празднование Рождества Христова от потребительства. Как бы болезненны не были различные испытания в нашей жизни, в них, — в испытаниях, всегда есть и положительный элемент. Пандемия в этом году помогла нам лучше осознать смысл адвента, помогла нам лучше осознать чувствования народов тысячелетия назад в ожидании Мессии. Не ожидаем ли и мы сегодня освобождения от пандемии, от коронавируса, который так сильно усложнил нашу жизнь, наше общение с родными и близкими?

Мы слышали сегодня пророка Исайю: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет…. Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис 9,2-4).

Пандемия в каком-то смысле также покрыла землю темнотой, а тень смерти коснулась наших домов чаще и болезненнее прежнего. Но Папа Франциск уже в самом начале первой волны призвал нас подумать о том дне, когда пандемия закончится, когда мы опять можем обнять своих друзей без опасений перенести болезнь.

«Подумайте о том дне, — сказал Папа, — когда мы снова сможем выйти на улицу. О том, как мы снова обнимемся, а возможность отправиться за покупками всей семьёй покажется праздником.

Подумаем о том, когда происходящее станет воспоминанием, а наша нормальная жизнь покажется подарком – неожиданным и прекрасным.

И мы полюбим всё то, что до сегодняшнего дня казалось само собой разумеющимся. И будем ценить каждую секунду».

Да, научимся ценить всё то, что нам казалось само собой разумеющимся: святую Мессу, на которую вот уже 9 месяцев удаётся приходить с трудом; насущное для жизни, без которого нельзя обойтись и которого мы как-то не замечали, а всё искали чего-то другого, особенного; людей вокруг себя, в первую очередь членов семьи, общение с которыми и является самым большим даром…

Дорогие, в течение 4-х недель Адвента мы в очередной раз шли к свету, о котором говорит Исайя. Особенно символичны были наши Богослужения Рораты ранним утром при слабом мерцании свечей. Как тысячи лет до рождения Христа люди блуждали в потёмках, как пастушки шли к Новорождённому в Вифлеемской ночи, так и мы собирались на раннюю Мессу Рораты, так и мы обычно выходим на ночную Рождественскую Мессу ещё в темноте, чтобы затем тем сильнее ощутить всё благо света.

Евангелист Лука пишет о пастухах в поле, которые стерегли ночью свое стадо, о ангелах, этом многочисленном воинстве небесном, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу (Лк 2, 9-14).

Дорогие! В эту Святую Ночь и мы сегодня вместе с воинством небесным, вместе с бесчисленными верными всех времён будем славить Бога и взывать: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!».

Дорогие,

В эти рождественские дни часто преклоним колени перед рождественскими яслями и помолимся обо всём этом. Спросим самих себя:

Что такое Рождество для меня? Чего я ожидаю от Рождества? Есть ли место в моей жизни для Иисуса? Если Сын Божий ради меня оставил небеса, сошёл на эту землю, умер для моего спасения, не следует ли и мне отдать Ему всего себя, желая получить взамен только Его благодать и любовь? И этого мне достаточно.

Аминь.



Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня. 24 декабря 2020 года.