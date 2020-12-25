Слово Преосвященного Владыки Иосифа Верта на Мессе Навечерия Рождества. 24 декабря 2020 г.

Слово Преосвященного Владыки Иосифа Верта на Мессе Навечерия Рождества. 24 декабря 2020 г.

Декабрь 25, 2020

Христос рождается! — Славьте Его!

Дорогие!

С традиционным освящением Рождественских ясель, с провозглашением Рождества, с этой праздничной ночной святой Мессой мы уже вступили в Светлое Христово . Возрадуемся!

В этом году у нас всё немного по-другому. По-другому дома в семье, на работе, в школе, по-другому и в Церкви. Но «по-другому» не обязательно означает «плохо», что всё плохо. Когда мы вступили в последнюю неделю перед Рождеством, Папа Римский Франциск высказал пожелание, чтобы неудобства, доставляемые пандемией, помогли очистить празднование Рождества Христова от потребительства. Как бы болезненны не были различные испытания в нашей жизни, в них, — в испытаниях, всегда есть и положительный элемент. в этом году помогла нам лучше осознать смысл адвента, помогла нам лучше осознать чувствования народов тысячелетия назад в ожидании Мессии. Не ожидаем ли и мы сегодня освобождения от пандемии, от коронавируса, который так сильно усложнил нашу жизнь, наше общение с родными и близкими?

Мы слышали сегодня пророка Исайю: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет…. Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис 9,2-4).

Пандемия в каком-то смысле также покрыла землю темнотой, а тень смерти коснулась наших домов чаще и болезненнее прежнего. Но Папа Франциск уже в самом начале первой волны призвал нас подумать о том дне, когда пандемия закончится, когда мы опять можем обнять своих друзей без опасений перенести болезнь.

«Подумайте о том дне, — сказал Папа, — когда мы снова сможем выйти на улицу. О том, как мы снова обнимемся, а возможность отправиться за покупками всей семьёй покажется праздником.

Подумаем о том, когда происходящее станет воспоминанием, а наша нормальная жизнь покажется подарком – неожиданным и прекрасным.

И мы полюбим всё то, что до сегодняшнего дня казалось само собой разумеющимся. И будем ценить каждую секунду».

Да, научимся ценить всё то, что нам казалось само собой разумеющимся: святую Мессу, на которую вот уже 9 месяцев удаётся приходить с трудом; насущное для жизни, без которого нельзя обойтись и которого мы как-то не замечали, а всё искали чего-то другого, особенного; людей вокруг себя, в первую очередь членов семьи, общение с которыми и является самым большим даром…

Дорогие, в течение 4-х недель Адвента мы в очередной раз шли к свету, о котором говорит Исайя. Особенно символичны были наши Богослужения Рораты ранним утром при слабом мерцании свечей. Как тысячи лет до рождения Христа люди блуждали в потёмках, как пастушки шли к Новорождённому в Вифлеемской ночи, так и мы собирались на раннюю Мессу Рораты, так и мы обычно выходим на ночную Рождественскую Мессу ещё в темноте, чтобы затем тем сильнее ощутить всё благо света.

Евангелист Лука пишет о пастухах в поле, которые стерегли ночью свое стадо, о ангелах, этом многочисленном воинстве небесном, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу (Лк 2, 9-14).

Дорогие! В эту Святую Ночь и мы сегодня вместе с воинством небесным, вместе с бесчисленными верными всех времён будем славить Бога и взывать: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!».

Дорогие,
В эти рождественские дни часто преклоним колени перед рождественскими яслями и помолимся обо всём этом. Спросим самих себя:
Что такое Рождество для меня? Чего я ожидаю от Рождества? Есть ли место в моей жизни для Иисуса? Если Сын Божий ради меня оставил небеса, сошёл на эту землю, умер для моего спасения, не следует ли и мне отдать Ему всего себя, желая получить взамен только Его благодать и любовь? И этого мне достаточно.

Аминь.


, Кафедральный собор Преображения Господня. 24 декабря 2020 года.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна