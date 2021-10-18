Встреча Патриарха Кирилла с Папой пока не готовится — митрополит Иларион

В Русской Православной Церкви заявили, что в настоящее время встреча Патриарха Кирилла с Папой Франциском не стоит на повестке дня.

«Каких-либо конкретных действий по подготовке такой встречи пока не проводится. Ее дата не определена, место тоже не определено, ну и тематика этой встречи пока еще находится в стадии проработки», — сказал глава Синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он напомнил, что одна такая встреча уже состоялась более пяти лет назад, она прошла в Гаване 12 февраля 2016 года. «Встреча во многих отношениях полезная и важная. И, конечно, коль скоро состоялась одна встреча, то может состояться и другая, и третья. По мере необходимости лидеры христианских конфессий между собою должны встречаться. Почему Патриарх может встречаться с армянским Патриархом, а не может встречаться, например, с Папой Римским?» — заметил митрополит.

Отвечая на вопрос ведущей, он также сообщил, что условия для визита Папы в Россию «в настоящий момент отсутствуют», о чем не так давно заявил и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.



Источник: Интерфакс-религия