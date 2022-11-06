Встреча Папы с духовенством и монашествующими Бахрейна: делитесь радостью Евангелия (+ ФОТО)

Утром 6 ноября, в ходе апостольского визита в Бахрейн, Папа Франциск встретился с епископами, священниками, монашествующими и семинаристами, прибывшими со всего арабского региона. Это последнее событие поездки, завершенное молитвой «Ангел Господень», состоялось в столичном городе Манаме, в церкви Святейшего Сердца. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя участников встречи, Епископ Рима отметил «вселенский» облик католической общины региона, члены которой представляют многие страны и вместе исповедуют единую веру во Христа. Обращаясь к духовенству из Ливана, Папа заверил в своих «молитвах и близости к этой возлюбленной стране, уставшей от тяжелых испытаний, и ко всем народам, страдающим на Ближнем Востоке». Святейший Отец попросил не забывать молиться об истерзанной Украине, о прекращении войны, напомнив, что в последние месяцы Церковь усердно молилась о мире:

«В этом контексте вселяет надежду подписанное соглашение о разрешении ситуации в Эфиопии. Я призываю всех поддержать это стремление к прочному миру, чтобы, с Божьей помощью, пути диалога продолжились и люди вскоре вновь обрели мирную и достойную жизнь».

Ссылаясь на прозвучавший отрывок из Евангелия от Иоанна о живой воде (см. Ин 7,37-39), Папа провел аналогию с пустыней и подземными источниками: «Это прекрасный образ того, как вера действует в жизни: на поверхности появляется наша человечность, иссушенная слабостями, страхами, вызовами, с которыми ей приходится сталкиваться, личными и общественными недугами; но в глубине души, в глубине сердца спокойно и тихо течет кристально чистая вода Святого Духа, орошая наши пустыни, возвращая бодрость тому, что грозит иссякнуть, смывая то, что делает нас уродливыми, утоляя жажду счастья. Это всегда обновляет жизнь. Именно об этой живой воде говорит Иисус, именно этот источник новой жизни Он обещает нам: дар Святого Духа, нежное, любящее и возрождающее присутствие Бога в нас».

Вводя в контекст происходящего в прочитанном отрывке, Папа пояснил: Иисус находится в Иерусалимском храме, где отмечается один из самых важных праздников, во время которого народ благословляет Господа за дар земли и урожай, в память о Завете. В этот праздничный день совершался важный обряд: первосвященник шел к Силоамскому пруду, набирал воду, а затем – пока народ пел и радовался – выливал ее за городские стены в знак того, что из Иерусалима будет исходить великое благословение для всех. Об Иерусалиме псалмопевец сказал: «Все источники мои в тебе» (Пс 86,7), а пророк Иезекииль говорил о водном источнике, который, проистекая из храма, будет орошать и удобрять всю землю, как река (см. Иез 47,1-12).

С этим предисловием мы лучше понимаем смысл евангельской сцены, продолжил Папа: речь идет о том часе, когда Иисус умрет на кресте, – в этот момент уже не из каменного храма, а из отверстого бока Христа выйдет вода новой жизни, животворящая вода Святого Духа, призванная возродить все человечество, освободив его от греха и смерти.

Церковь рождается именно из отверстого бока Христа, из купели возрождения в Святом Духе, подчеркнул Епископ Рима: мы христиане не по своим заслугам, а по благодати Святого Духа, Который делает нас возлюбленными детьми Божьими, братьями и сестрами между собой, и одаряет нас тремя великими дарами, дабы мы жили ими: радостью, единством, пророчеством.

Во-первых, Святой Дух есть источник радости. Его радость – это уверенность в том, что мы не одиноки на жизненном пути, продолжил Папа: Дух не оставляет нас одних, Он утешает нас своим незаметным и благотворным присутствием, сопровождает любовью, поддерживает в борьбе и трудностях, поощряет наши самые прекрасные мечты и самые большие желания, открывая чудо и красоту жизни. Радость Святого Духа – это не случайное состояние или сиюминутная эмоция. Эта радость рождается из отношений с Богом, от знания того, что даже в борьбе и темных ночах мы не одиноки, не потеряны и не побеждены, ибо Он с нами. С Ним мы можем противостоять и преодолеть все, даже бездны боли и смерти. Храните и приумножайте ее, делясь ею с другими, призвал верующих Папа.

Во-вторых, Святой Дух является источником единства. Те, кто принимает Его, получают любовь Отца и становятся Его детьми (ср. Рим 8,15-16) и, следовательно, братьями и сестрами. В единстве «нет места делам плоти, то есть эгоизму: разделениям, ссорам, злословию, сплетням. Разделения мира и даже этнические, культурные и ритуальные различия не могут повредить или поставить под угрозу единство Святого Духа. Напротив, Его огонь сжигает мирские желания и освещает нашу жизнь той исполненной радушия и сострадания любовью, которой любит нас Иисус, чтобы мы тоже могли любить друг друга таким образом». Дух Воскресшего, сойдя на учеников, стал источником единства и братства. Он дарует единый язык любви, чтобы мы понимали друг друга, разрушает барьеры недоверия и ненависти, чтобы создать пространство диалога, освобождает от страха и вселяет смелость идти навстречу другим с обезоруживающей силой милосердия.

Наше церковное призвание заключается, прежде всего, в сохранении единства, подчеркнул Святейший Отец, цитируя апостола Павла: нужно стараться сохранять это единство духа в союзе мира. «Одно тело и один дух» (Еф 4,3-4).

Наконец, Святой Дух является источником пророчества, продолжил Папа. В истории спасения было множество пророков, которых Бог призывал и посылает в народ, чтобы они говорили от Его имени. Пророки получают от Святого Духа внутренний свет, который делает их зоркими, способными уловить в порой неясных событиях истории присутствие Бога и показать это присутствие людям. У нас тоже есть это пророческое призвание: все крещеные получили Святого Духа и являются пророками. Поэтому мы не можем притворяться, что не видим дел зла, стоять в стороне, боясь запачкать руки: мы получили Дух пророчества, чтобы принести Евангелие людям своим свидетельством жизни.

«Пророчество делает нас способными жить евангельскими блаженствами в самой гуще жизни и смиренно строить Царство Божье, в котором любовь, справедливость и мир противостоят любой форме эгоизма, насилия и деградации».

Завершая свою последнюю речь в Бахрейне, Святейший Отец поблагодарил гражданские и церковные власти страны за гостеприимство, призвал верующих продолжать духовный путь с постоянством и радостью и вверил всех материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы Аравийской.