Встреча Михаила Мишустина с Секретарём Св. Престола по отношениям с государствами монс. Полом Ричардом Галлахером (+ ФОТО)

9 ноября 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин и секретарь Св. Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер встретились в Доме Правительства.

Из стенограммы:



М. Мишустин: Приветствую Вас, Ваше Высокопреосвященство! Добро пожаловать в Дом Правительства Российской Федерации.

Знаю, что Вы лично уделяете большое внимание развитию российско-ватиканских связей – как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Русской православной церковью и Римско-католической церковью. Мы также заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества.

Диалог России со Святым Престолом развивается во многих сферах. Подтверждением этому стала уже третья встреча Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Папой Римским Франциском, которая состоялась 4 июля 2019 года в Ватикане.

Важно, что Россия и Святой Престол объединяют усилия в преодолении глобальных вызовов, противодействии терроризму, экстремизму, защите христианского населения в зонах конфликтов. Совместными усилиями мы можем многое сделать для решения проблем нравственного характера, утверждения гуманистических начал в международных отношениях, развития межрелигиозного диалога.

Хотел бы особо отметить внимательное и уважительное отношение Папы Римского Франциска к российским позициям по международным проблемам. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Ватиканом в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы.

Важная сфера нашего сотрудничества – это культурно-гуманитарное взаимодействие. Совсем недавно мы отмечали 200-летие со дня рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. В октябре в Ватикане состоялась презентация итальянского издания книги русского философа XIX века Владимира Сергеевича Соловьёва «Три речи в память Достоевского». Через месяц в Риме состоится совместное российско-ватиканское мероприятие – это научно-практическая конференция, посвящённая выдающемуся российскому историку и богослову, академику Сергею Сергеевичу Аверинцеву. Она проводится совместно с Комитетом по историческим наукам Святого Престола. Планируется участие историков и философов России, Италии и Ватикана.

Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области здравоохранения, прежде всего с ватиканской детской больницей «Бамбино Джезу». С вашими специалистами активно работает московский Научно-практический центр медицинской помощи детям. До пандемии в клинике Ватикана ежегодно проходили лечение около 20 российских детей, проводились уникальные операции, нейрохирургическое лечение.

Мы считаем необходимым развивать сотрудничество в области образования. Этому будет способствовать заключение Соглашения между Российской Федерацией и Святым Престолом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и учёных степеней, переговоры по проекту которого вышли на завершающую стадию.

Готов обсудить актуальные вопросы сотрудничества России и Ватикана. Пожалуйста, Вам слово, Ваше Высокопреосвященство.



П.Р. Галлахер (как переведено): Спасибо большое, господин Председатель Правительства.

Для меня огромная честь, что Вы принимаете меня здесь, в Доме Правительства Российской Федерации. Весьма признателен Вам за приглашение, полученное мной. Уже не раз это приглашение поступало ко мне от министра Лаврова. Очень рад, что наконец мне удалось сюда приехать. Я рассматриваю встречу с Вами, Ваше превосходительство, как особую возможность в наших контактах. Это источник, скажем так, добавленной стоимости, как сейчас говорят в международных отношениях.

Как Вы отметили, есть очень много уровней сотрудничества, все они носят практический характер и взаимовыгодны, на мой взгляд, особенно в сфере культуры и сфере здравоохранения.

Многие мероприятия в культурной области, которые были запланированы, уже состоялись. И ещё планируются. Во многом это благодаря вашему послу, который всегда выступал в поддержку такого рода культурного сотрудничества. Мне кажется, что для России он сумел завоевать много уважаемых, замечательных друзей на протяжении тех лет, что он выполняет функции вашего представителя при Святом Престоле.

Вы отметили внимание Святого Престола к Достоевскому. Это на самом деле важно. У нас есть газета, и там практически каждодневно появлялись новые статьи, посвящённые Достоевскому.

Что касается здравоохранения и нашей клиники «Бамбино Джезу», мне очень приятно, что многие российские дети сумели воспользоваться огромным профессионализмом и опытом докторов в этой клинике. Мы надеемся, что это сотрудничество продолжится ещё многие годы.

Что касается помощи: да, мы, конечно, хотим помогать отдельным детям, но помимо этого мы хотели бы также делиться опытом наших докторов. Многие из них – первопроходцы в своих областях. Мне кажется, что знания, которые ими приобретены, могли бы быть распространены, чтобы можно было помогать детям в других местах.

Вы отметили также, что у нас есть целый ряд соглашений, ряд других соглашений готовятся. Некоторые из них уже готовы к подписанию, в частности по высшему образованию, по квалификациям. Это будет важным шагом вперёд, на мой взгляд, и принесёт пользу как молодёжи в Российской Федерации, так и тем, кто учится в наших папских университетах в Риме и где-то ещё.

Так что очень приятно, что есть эта возможность поговорить с Вами. Благодарю Вас и Ваших коллег, что нашли время встретиться с нами сегодня. Спасибо.



Источник: Официальный сайт Правительства РФ