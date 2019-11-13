Всемирный день бедных в Москве будет посвящен бездомным

«Каритас России» – российское отделение международной благотворительной организации Caritas internationalis – проведет ряд мероприятий по случаю Всемирного дня бедных 17 ноября. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Бедные нуждаются в наших руках, чтобы подняться; в наших сердцах, чтобы почувствовать заново тепло любви; в нашем присутствии, чтобы выдержать одиночество. Проще говоря, они нуждаются в любви»: именно этими словами Папы Франциска из Послания на Третий Всемирный день бедных будут вдохновляться намеченные на 17 ноября начинания.

В Москве они станут местом взаимодействия тех, у кого есть дом, с теми, у кого его нет. Согласно официальным данным Мосстата, в 2018 году только в Москве погибли 2674 бездомных. Поэтому именно бездомные будут основными участниками дня солидарности с людьми в трудной жизненной ситуации. Они приглашены выступить на Круглом столе в столице России, который начнется в культурном центре «Встреча» в 14 часов (ул. Дербеневская 14, корп. 3). Бездомные ответят на вопросы, касающиеся их проблем и социальной работы с ними. Будут также представлены данные социологических исследований «Службы помощи бездомным», охватывающих столицу и область. Речь пойдет о роли различных организаций в жизни нуждающихся и о вариантах улучшения их ситуации. Вечером волонтеры выйдут на улицы Москвы для общения с людьми, гуманитарной поддержки и предложения помощи.

В Саратове, Волгограде и Астрахани вся неделя, предваряющая Всемирный день бедных, посвящена милосердию. В Новосибирске 17 ноября запланированы мероприятия в детском клубе, благотворительной столовой и патронажной службе «Каритас».