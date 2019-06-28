Всемирной сети молитвы Святейшего Отца исполнилось 175 лет

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца отмечает 175-летие со дня основания и десятую годовщину своей реорганизации. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

28 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, в ватиканском Зале Павла VI соберутся вместе с Папой Франциском 6.000 делегатов Всемирной сети из Европы, Америки, Африки, Азии и Океании; на следующий день встречу продолжат поместные директора и координаторы, а также ответственные за молодёжное отделение организации. До своей реорганизации Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца называлась Апостольство молитвы, и в начале XX века оно насчитывало более 13 миллионов верующих; в настоящее время их число во всём мире достигло 35 миллионов.

В интервью Vatican News директор организации о. Фредерик Форно подчеркнул, что реорганизация молитвенной сети, утверждённая Папой Франциском в 2014 году, заключается в возвращении к духовному источнику: «Мы должны заново открыть для себя то, что с самого начала помогало нам быть ближе к Святейшему Сердцу Иисуса Христа, что помогало нам быть открытыми к миссии Церкви». Миллионы людей молятся о нуждах Епископа Рима, они жертвуют собой в молчании, не выставляя этого напоказ и не привлекая внимания СМИ. «Я убежден, что без всех этих людей миссия Церкви не была бы столь плодотворной», — сказал о. Фредерик Форно.