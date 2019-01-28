Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры из-за сообщений о минировании

С раннего утра понедельника, 28 января, в Новосибирске проводятся эвакуации школ, больниц, торговых и бизнес-центров, банков из-за пришедших на электронную почту писем с угрозой взрывов.

В Новосибирске, а также Искитиме, Ордынском районе, городе Обь, Краснообске проходят эвакуации учащихся школ, пациентов больниц и других учреждений. По сообщениям из СМИ и социальных сетей, эвакуируют людей из 25 зданий: 14 школ, три бизнес-центра, три администрации, четыре больницы и один магазин.

В социальных сетях сообщают, что сообщения о минировании поступают на электронную почту.

Аналогичные сообщения приходят сегодня из других сибирских регионов. Управление МЧС республики Хакасия в своем официальном паблике «Вконтакте» пишет, что специалисты проверяют более десятка школ и больниц после сигналов о заложенных взрывных устройствах. Письма о бомбах получили в школах и администрации Барнаула. Сегодня утром в учебные заведения Омска стали поступать звонки от неизвестных с сообщениями о минировании зданий.

В Кемерове специалисты обследуют более десяти объектов, среди которых больницы, школы, административные здания. Как сообщает агентство «Интерфакс», так же поступили сообщения о минировании жилых домов в столице Кузбасса.

На прошлой неделе волна звонков с сообщениями о минировании социально значимых объектов захлестнула Сибирь и Дальний Восток. Саперы вынуждены были проверять школы, больницы и административные здания в Иркутске, Чите, Благовещенске, Улан-Удэ и других городах.

Анонимные звонки о «заминированных» зданиях в регионах страны начались 11 сентября 2017 года. Ни одно из сообщений не подтвердилось.