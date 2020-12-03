Все мы благословлены и можем благословлять. Общая аудиенция Папы 2 декабря

На общей аудиенции 2 декабря Папа продолжил размышления о молитве, остановившись на этот раз на одном из важнейших ее измерений, то есть благословении. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В библейском рассказе о сотворении мира Бог постоянно благословляет жизнь: благословляет животных, людей, наконец, благословляет субботу, день отдыха и наслаждения всем творением. Первые страницы Библии – это непрерывное чередование благословений. Благословляет Бог, но также и человек благословляет, вскоре обнаружив, что благословение наделено особой силой, всегда сопровождающей того, кто его получает.

Таким образом, у истоков мира стоит Бог, Который благословляет, то есть произносит благое слово. Он видит, что любое дело Его рук хорошо и красиво, а когда доходит до сотворения человека, тем самым завершая творение, Он признает, что это «хорошо весьма» (Быт 1,31). Однако вся эта красота, запечатленная Богом в творении, вскоре будет нарушена, человек будет распространять в мире зло и смерть; но ничто не сможет стереть эту Божественную печать, печать доброты в человеческой природе: нашу способность благословлять и тот факт, что все мы благословлены. Вся надежда мира зиждется на Божьем благословении: Бог продолжает желать нам блага, надеяться на наше благо.

Великим благословением Бога является Иисус Христос, Его Сын. Это благословение для всего человечества, вечное Слово, которым Отец благословил нас, «когда мы были еще грешниками» (Рим 5,8). Святой Павел так описывает Божий замысел: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» (Еф 1,3-6).

«Нет такого греха, который бы полностью стирал образ Христа, запечатленный в каждом из нас. <…> Грешник может долго пребывать в своих заблуждениях, но Бог проявляет терпение до последнего, надеясь, что его сердце в конце концов откроется и изменится».

Бог подобен доброму отцу и доброй матери, сказал далее Папа. Они никогда не перестают любить свое дитя, как бы оно ни заблуждалось. Папа привел в пример очереди, выстраивающиеся перед тюрьмами. Несмотря на стыд из-за того, что их ребенок в тюрьме, матери продолжают любить. Точно так же, Бог благословил нас навсегда, и Он никогда не перестает нас благословлять.

Папа снова сослался на опыт служения в тюрьме: когда эти библейские тексты читаются перед благословением в тюрьме или в реабилитационной общине, находящиеся там люди чувствуют, что они благословлены несмотря на серьезные ошибки. И даже если самые близкие люди их оставляют, посчитав безнадежными, для Бога они навсегда остаются любимыми детьми, — и иногда происходят настоящие чудеса, эти люди возрождаются, как это произошло с Закхеем: все видели в нем лишь зло, Иисус же замечает проблеск добра, и именно через него проходит спасительное милосердие, изменяя сердце и жизнь Закхея. Хотя этот человек сделал много зла, Иисус видел в нем несмываемый знак благословения Отца.

Благословляющему Богу мы тоже отвечаем благословением: Бог научил нас благословлять. Это благословение выражается в молитве прославления, поклонения и благодарения. Мы можем благословлять не только Бога, но и всё — в Нём, всех людей, благословлять братьев и благословлять весь мир. В этом благословении – корень христианской кротости, подчеркнул Папа. Если бы все мы ею обладали, на свете больше не было бы войн.

«Наш мир нуждается в благословении, и мы можем давать это благословение и получать его».

В то же время, отметил Папа, есть люди, привыкшие, наоборот, желать зла, и у них на устах и в сердце всегда готово недоброе слово или проклятие.

«Пусть каждый из нас подумает, нет ли у нас привычки желать зла, — и попросит у Господа благодати изменить эту привычку, чтобы иметь сердце благословенное, а из благословенного сердца не может исходить проклятие».