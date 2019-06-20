«Время творения»: месяц молитвы и экуменизма

Ватиканская Дикастерия по содействию целостному человеческому развитию направила послание всем епископатам мира с просьбой присоединиться ко всемирной экуменической акции «Время творения», призванной побудить современников встать на защиту планеты, нашего общего дома. С ватиканским департаментом сотрудничают Всемирное католическое движение по защите климата и Всеамазонская духовная сеть. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Многие католические епархии уже ответили на просьбу подготовить это особое мероприятие, которое продлится около месяца, с 1 сентября по 4 октября, в рамках ответственности поместных церковных лидеров. Текст послания, снабжённый иллюстративным материалом, предлагает разнообразные конкретные идеи поведения акции: поклонение Пресвятым Дарам, молитвенные собрания, призывы к изменению политики с целью ограничения глобального потепления, создание комитетов по продвижению целостной экологии, активную защиту общественных интересов с практическим применением учения энциклики Папы Франциска Laudato si’. Многие епархии и приходы по всему миру уже планируют собственные мероприятия вместе с другими участниками этого экуменического проекта: Англиканским сообществом, Всемирной Лютеранской Федерацией, Всемирным Советом Церквей и Всемирным евангелическим союзом.

Тема акции в этом году – «Сеть жизни», и её основная цель – подчеркнуть необходимость защиты биоразнообразия. По оценкам недавнего доклада ООН, каждый девятый вид на Земле сегодня находится под угрозой исчезновения. Мероприятие также тесно связано с грядущим Синодом епископов на тему региона Амазонки, на котором будут обсуждаться вопросы целостной экологии. По словам исполнительного секретаря Всеамазонской духовной сети Маурисио Лопеса, «Время творения – это возможность подумать о том, каким образом мы любим культуры во всём их разнообразии, особенно в многообразии общин региона Амазонки. Это возможность возлюбить лик Бога и то, каким Он предстаёт в этом регионе».

В послании за подписью секретаря Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию монсеньора Бруно Мари Дафе подчёркивается, что «забота о творении помогает защищать наследие, подаренное нам Создателем, ценное наследие для нашего благополучия». В документе цитируется энциклика Папы Франциска Laudato si’: «Мы не можем считать природу чем-то отдельным от нас или всего лишь обрамлением нашей жизни. Мы включены в неё, мы — её часть и мы пронизываем друг друга» (139). Монсеньор Дафе приводит также слова Папы Бенедикта XVI, о том, что наша забота о природе «никогда не рассматривалась как задача её порабощения, а, скорее, как обязанность хранить творение и развивать его дары».