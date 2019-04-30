Время от Пасхи до Пятидесятницы

Пасхальное воскресенье открывает период пятидесяти дней, который первоначально назывался Пятидесятницей, а позднее, когда слово «Пятидесятница» было зарезервировано для самого пятидесятого дня после Пасхи, – «Пасхальным временем».

С древних времен этот период рассматривался как один сплошной праздничный день: еще Тертуллиан называл его «радостнейшим временем» – laetissimus spatium. Всё это время не постились и не преклоняли колен. Пасхальное воскресенье открывало собой период, который являлся одним «великим воскресеньем», «неделей недель» (св. Василий Великий), заканчивающейся воскресеньем Пятидесятницы.

В ветхозаветные времена праздник Пятидесятницы (пятидесятый день после иудейской Пасхи) был одним из трех главных торжеств иудаизма (наряду с Пасхой и праздником Кущей). Как и другие древнееврейские праздники, он имел аграрное происхождение. Книга Левит (Лев 23,9) предписывает приносить в этот день в жертву первые плоды земли. Подобные предписания можно найти и в Книгах Исход (Исх 34,22; 22,16) и Второзаконие (Втор 16,9). Все античные земледельцы верили, что сбор урожая зависит не столько от их собственного труда и предусмотрительности, сколько от благоволения богов. Отсюда и обычай принесения в жертву богам первых плодов урожая. Израильтяне переняли этот обычай у жителей земли Ханаан и приносили жертву первых плодов Хозяину Святой Земли – Богу Яхве. В апокрифической Книге Юбилеев день принесения первых плодов был назван «Праздником Седмиц», а во Второй Книге Маккавейской (2 Макк 12,32) впервые появилось интересующее нас название «Пятидесятница» (греч. Пентекосте). Для Иосифа Флавия («Иудейские древности» III, 232) и раввинов это был «заключительный праздник» – азерет, т.е. праздник, завершавший цикл иудейской Пасхи (Песах).

Незадолго до рождения Христа в иудаизме произошла «историзация» традиционных праздников: Праздник Седмиц был связан с дарованием Закона на Синае, а праздник Кущей (отмечается осенью) – с сорокалетним пребыванием Израиля в пустыне по выходе из Египта. Еще раньше Пасха была связана с Исходом из Египта. Впрочем, празднование Пятидесятницы как «дня Торы» пришло позднее – начиная с конца I столетия, когда не существовало уже Храма. Ранее же этот день понимался как «праздник Завета» в широком смысле (с Ноем, Авраамом, Иаковом и, наконец, с Израилем через Моисея, что и произошло на Синае).

Период пятидесяти дней после Пасхи сохранил свое значение в христианстве и переживался как одна magna dominica («великое воскресенье»). Расчленение некогда единой Пятидесятницы было связано с выделением праздников Вознесения Господня (в этом году — 30 мая) и самого дня Пятидесятницы. Произошло это на Востоке в 300-390 гг. С V века на Востоке и Западе уже известен праздник Вознесения Господня – праздник восшествия Иисуса на небесный престол и залог Его Второго Пришествия. «Правила Святых Апостолов» (документ, написанный в Сирии в IV веке) предписывают празднование в сороковой день после Пасхи Вознесения, а в пятидесятый – сошествия Духа Святого. Литургические реформы после II Ватиканского Собора подтвердили статус Пятидесятницы как финального праздника, «печати Пасхи».

В Воскресенье Пятидесятницы (в этом году — 9 июня) верные празднуют Сошествие Святого Духа на апостолов и Церковь. В Римском Миссале 1970 г. это событие помещено в Пасхальный контекст: подчеркнута связь излияния Духа с миссией Сына, Его Смертью и Воскресением. Именно ниспослание Святого Духа стало увенчанием и завершением Пасхальной тайны, совершенного Христом дела нашего Спасения. Особенно отчетливо эта мысль выражена в префации дня Пятидесятницы.

Литургия периода Пятидесятницы включает в себя глубокую богословскую идею. Подчеркнуто единство домостроительства Спасения. Бог, Который в свое время обращался к Моисею, открылся в Иисусе Христе. Литургический год достигает своей кульминации в Пасхальной ночи, но не останавливается на ней. Период Пятидесятницы – это развитие благодати Пасхального воскресенья, а ее плод – излияние Святого Духа. Таким образом, Пятидесятница позволяет постичь порядок Откровения Божия и этапы Истории Спасения. Христос провозгласил: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин 16.7). Тем самым Иисус представляет Себя Предтечей Духа Святого, а действие Святого Духа развивает и завершает домостроительство Слова Божия. Целью домостроительства Христова является сошествие Святого Духа. Слово стало плотью, чтобы мы могли принять Духа Святого (св. Афанасий).