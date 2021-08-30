Папа издал временные нормы для Капитула собора Святого Петра

Устав Капитула, утвержденный Иоанном Павлом II в 1999 году, находится на стадии пересмотра, сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск обнародовал временные нормы, которые в течение года будут регулировать работу Капитула Папской базилики Святого Петра в Ватикане – коллегии пресвитеров, управляющей Ватиканской базиликой. Папа поясняет, что цель документа – «содействовать началу реформы Капитула Святого Петра», устав которого находится на стадии пересмотра.

Краткий документ состоит из пяти параграфов. В нем утверждается, что Капитул базилики Св. Петра в Ватикане состоит из коллегии пресвитеров, назначенных Святейшим Отцом в качестве каноников для литургического и пастырского служения в базилике. Каноники получают вознаграждение, не совместимое с жалованьем или другими видами оплаты труда в Римской Курии и других учреждениях, связанных со Святейшим Престолом.

Во втором параграфе речь идет о коадъюторах: они также избираются Святейший Отцом для помощи в литургическом и пастырском служении и для выполнения других задач, возложенных на них архипресвитером и Капитулом. В том, что касается жалованья, к коадъюторам применяются те же правила, что и к каноникам.

Кроме того, Папа вверяет Фабрике Святого Петра управление экономической деятельностью, связанной с Музеем сокровищ собора и с продажей религиозных предметов, а также со всем недвижимым и финансовым имуществом Капитула. Фабрика будет заниматься приемом сотрудников в Капитул базилики и оплатой труда каноников и коадъюторов.