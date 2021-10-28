Впервые открыт доступ к «Архиву богослова» Апостольской пенитенциарии Ватикана

Апостольская пенитенциария представляет для исследователей новый фонд документов, так называемый «Архив богослова», освещающий консультативную деятельность официального богослова этого трибунала Римской курии, компетентного в делах, касающихся исповеди и совести. Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на Пресс-службу Ватикана.

«Прелат, которому поручено помогать верховному пенитенциарию, исследуя сложные дела, переданные в Трибунал, предлагая соответствующие резолюции», — таким, согласно должностным обязанностям, является задача богослова Апостольской пенитенциарии, одного из трибуналов Римской курии, компетенция которого распространяется на вопросы, связанные с совестью.

Теперь архив, касающийся деятельности богослова, открыт для исследователей, предлагая еще не публиковавшиеся документы, освещающие работу этого ведомства изнутри.

Папа Франциск дал свое согласие на открытие доступа к этим документам еще в 2019 году. Приготовление фондов для консультации продолжалось два года. Документы, хранящиеся в «Архиве богослова», помогут реконструировать «формирование, мировоззрение и метод работы богословов Апостольской пенитенциарии, которыми назначаются члены Общества Иисуса».

Особенности архива представил нынешний богослов Апостольской пенитенциарии священник-иезуит Ян Дьячок, выступая 22 октября в рамках двухдневного симпозиума «Покаяние и пенитенциарии между революциями и реставрациями (1789-1903)», который проводила в Риме Апостольская пенитенциария.

Мероприятие, которое проходило 21 и 22 октября 2021 года, рассматривало две основные темы: развитие форм покаяния и покаянной духовности в течение XIX века (точнее — в период между Французской революцией (1789) и смертью Папы Льва ХIII (1903)), а также роль Апостольской пенитенциарии в лоне Римской курии и Католической Церкви того времени, обозначенного политическими, социальными и религиозными пертурбациями. Освещению этих тем помогут неизвестные до сих пор материалы из «Архива богослова».

Произнося 21 октября речь по случаю открытия симпозиума, кардинал Мауро Пьяченца, верховный пенитенциарий, отметил, что речь идет о значимом и сложном периоде в жизни Католической Церкви, отличавшемся глубокими преобразованием и сильными противостояниями. Это время был отмечено противостоянием между Церковью и современным обществом, рожденным революцией, а также стараниями Церкви противодействовать секуляризации и устранению религии из жизни общества.

В этом контексте, как подчеркнул кардинал Пьяченца, таинство исповеди стало рассматриваться как «одно из привилегированных мест выражение религиозности, также и благодаря вкладу таких фигур, как святые Альфонсо де Лигуори, Жан-Мари Вианней, Джузеппе Кафассо или Джованни Боско. Все они, по словам верховного пенитенциария, были «удивления достойным примером новой шеренги исповедников, промоутеров обновленного душпастырства».

Говоря о деятельности Апостольской пенитенциарии, ее сегодняшний глава обратил внимание на то, что во время наполеоновской оккупации Рима это была единственная дикастерия Римской курии, которая сумела «гарантировать непрерывность своей деятельности благодаря верности и мужеству своих работников». В дальнейшем, в период Реставрации, пенитенциария сыграла важную роль «в оздоровлении ран и восстановлении порядка, в перспективе «реставрации душ»».