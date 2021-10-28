Впервые открыт доступ к «Архиву богослова» Апостольской пенитенциарии Ватикана

Впервые открыт доступ к «Архиву богослова» Апостольской пенитенциарии Ватикана

Октябрь 28, 2021

представляет для исследователей новый фонд документов, так называемый «Архив богослова», освещающий консультативную деятельность официального богослова этого трибунала Римской курии, компетентного в делах, касающихся исповеди и совести. Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на Пресс-службу Ватикана.

«Прелат, которому поручено помогать верховному пенитенциарию, исследуя сложные дела, переданные в Трибунал, предлагая соответствующие резолюции», — таким, согласно должностным обязанностям, является задача богослова Апостольской пенитенциарии, одного из трибуналов Римской курии, компетенция которого распространяется на вопросы, связанные с совестью.

Теперь архив, касающийся деятельности богослова, открыт для исследователей, предлагая еще не публиковавшиеся документы, освещающие работу этого ведомства изнутри.

дал свое согласие на открытие доступа к этим документам еще в 2019 году. Приготовление фондов для консультации продолжалось два года. Документы, хранящиеся в «Архиве богослова», помогут реконструировать «формирование, мировоззрение и метод работы богословов Апостольской пенитенциарии, которыми назначаются члены Общества Иисуса».

Особенности архива представил нынешний богослов Апостольской пенитенциарии священник-иезуит Ян Дьячок, выступая 22 октября в рамках двухдневного симпозиума «Покаяние и пенитенциарии между революциями и реставрациями (1789-1903)», который проводила в Риме Апостольская пенитенциария.

Мероприятие, которое проходило 21 и 22 октября 2021 года, рассматривало две основные темы: развитие форм покаяния и покаянной духовности в течение XIX века (точнее — в период между Французской революцией (1789) и смертью Папы Льва ХIII (1903)), а также роль Апостольской пенитенциарии в лоне Римской курии и Католической Церкви того времени, обозначенного политическими, социальными и религиозными пертурбациями. Освещению этих тем помогут неизвестные до сих пор материалы из «Архива богослова».

Произнося 21 октября речь по случаю открытия симпозиума, кардинал , верховный пенитенциарий, отметил, что речь идет о значимом и сложном периоде в жизни Католической Церкви, отличавшемся глубокими преобразованием и сильными противостояниями. Это время был отмечено противостоянием между Церковью и современным обществом, рожденным революцией, а также стараниями Церкви противодействовать секуляризации и устранению религии из жизни общества.

В этом контексте, как подчеркнул кардинал Пьяченца, таинство исповеди стало рассматриваться как «одно из привилегированных мест выражение религиозности, также и благодаря вкладу таких фигур, как святые Альфонсо де Лигуори, Жан-Мари Вианней, Джузеппе Кафассо или Джованни Боско. Все они, по словам верховного пенитенциария, были «удивления достойным примером новой шеренги исповедников, промоутеров обновленного душпастырства».

Говоря о деятельности Апостольской пенитенциарии, ее сегодняшний глава обратил внимание на то, что во время наполеоновской оккупации Рима это была единственная дикастерия Римской курии, которая сумела «гарантировать непрерывность своей деятельности благодаря верности и мужеству своих работников». В дальнейшем, в период Реставрации, пенитенциария сыграла важную роль «в оздоровлении ран и восстановлении порядка, в перспективе «реставрации душ»».

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