Впервые на русском языке издан полный вариант книги В. Н. Лосского «Отрицательное богословие и познание Бога у Майстера Экхарта»

В Издательском доме «Познание» вышла в свет книга православного богослова и историка Церкви Владимира Николаевича Лосского «Отрицательное богословие и познание Бога у Майстера Экхарта».

Перевод с французского языка был выполнен доктором философских наук, ведущим научным сотрудником Института Философии РАН Галиной Владимировной Вдовиной.

Эта книга стала знаковым событием в русской и французской духовной культуре XX в. Исследование западной духовной традиции через своеобразный диалог восточной и западной традиций — такой подход В. Н. Лосский использовал в своей главной работе: сочинении «Отрицательное богословие и познание Бога в учении Майстера Экхарта», посвященном онтологии и богословию средневекового мистика и философа Майстера Экхарта. Автор не успел завершить свой многолетний труд, опубликованный во Франции уже после его кончины, в 1960 году.

Путь книги к русскому читателю оказался гораздо более долгим и непростым. Перевод первых двух глав был обнаружен в архиве периодического издания «Богословские труды» без указания имени переводчика. Редакция «Богословских трудов» подготовила найденный текст к печати и опубликовала его в сопровождении двух предисловий из французского издания. Следующие главы книги переводились Г. В. Вдовиной уже специально для «Богословских трудов» и публиковались в течение нескольких лет.

Но в полном варианте книга В. Н. Лосского выходит на русском языке только сейчас. Для настоящего издания были заново переведены с французского оба предисловия и две первые главы, сверены и отредактированы переводы остальной части текста.