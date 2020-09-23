Возобновляются концерты духовной музыки в Кафедральном соборе Преображения Господня

После длительного перерыва, вызванного карантинными мерами в связи с пандемией Covid-19, возобновляются концерты органной музыки в помещении Кафедрального собора Преображения Господня столицы Сибири, организуемые Культурным центром ИНИГО. В субботу 26 сентября с программой, посвященной 335-летию со дня рождения И. С. Баха, выступит лауреат международных конкурсов Наталья Багинская (орган). Начало концертов в 15.00 и 19.30. А в воскресенье 4 октября также в 15.00 и 19.30 под сводами храма прозвучат концерты «Великие классики» в исполнении лауреатов международных конкурсов Екатерины Даниловой (орган) и Семена Промое (скрипка).

Говорит руководитель творческих проектов Центра ИНИГО Лина Городецкая:

– Нынешний сезон был приостановлен. В течение полугода устраивать какие-либо концерты было запрещено. Репетиции возобновились лишь в конце августа. 14 сентября Кафедральный собор Преображения Господня был, наконец, открыт для публичных богослужений и тогда же его настоятель, отец Денис Марчишин, разрешил нам устраивать в нем концерты. Разумеется, со всеми требуемыми ввиду продолжающейся пандемии мерами предосторожности. К тому же до конца года нам запрещено приглашать иногородних исполнителей. Первый после длительного перерыва концерт состоится 26 сентября. В зале необходимо соблюдать социальную дистанцию, а желающих прийти на концерт у нас много. Отсюда «новшество сезона» – в один и тот же день будут проходить два концерта, но с одной и той же программой, так что никто не останется обделенным – все, кто захочет, смогут всё увидеть и, главное, услышать. Мы счастливы, что под сводами нашего храма опять будет звучать живая музыка. Мы так долго ждали этого момента.

Редакция СКГ желает коллегам из Центра «ИНИГО» успехов в новом концертном сезоне!

К 335-летию со дня рождения И.С. Баха



Органная музыка Баха – энциклопедия творчества композитора и многоликое отражение эпохи. Баховский орган – «океан гармонии, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном спокойствии своем», главная стихия творчества великого немца. Орган для него был своего рода оркестром, способным выдержать грандиозный размах баховского гения, с его помощью композитор мог донести до широкой аудитории свои мысли и эмоции. Произведения для органа подобны фрескам в живописи, отсюда концертность органного стиля, театрально-приподнятый драматизм образов, виртуозность.

26 сентября 2020 15:00

Вечер органной музыки

Лауреат Международных конкурсов Наталья Багинская, орган

В программе: И.С. Бах

https://nsk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-29509/hall/

26 сентября 2020 19:30

Вечер органной музыки

Лауреат Международных конкурсов Наталья Багинская, орган

В программе: И.С. Бах

https://nsk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-29510/hall/



При наличиии свободных мест приобрести билеты можно в здании напротив храма, ул. М. Горького, 94, 1 этаж

Сумма пожертвования 400-800 руб. (для школьников, студентов 200, пенсионеров 300 руб.)

Пожертвования, которые вы оставляете при приобретении пригласительных билетов, идут на проведение концертов, поддержку музыкантов, содержание храма и другие благотворительные проекты.

Справки по тел.: 223-41-46, +7(901)450-07-64