«Вознесенский» орган в Новосибирске — первые фото

В ночь с 17 на 18 мая в Кафедральном соборе Преображения Господня произошло долгожданное событие. Подробностями мы попросили поделиться директора Культурного центра «Иниго» отца Янеза Севера SJ:

— Да, наконец-то наш орган, правда пока ещё разобранный и специально упакованный, прибыл из Филиппин в Новосибирск после примерно шести-семи лет процесса! А начало всей этой истории положило наше письмо филиппинским изготовителям, в котором мы интересовались подробностями заказа и приобретения органа. С момента отправки того письма произошло уже много событий: пандемия, СВО, мир изменился… Также за это время скончался один наш большой благотворитель.

И вот теперь эту долгожданную посылку нам привезли. Её доставили в ночь на Вознесение, в первые часы, когда уже празднуется это торжество. Для нас это стало неким знаком радости и надежды. Отныне наш орган уже не мифологический. После стольких лет ожидания, подготовки, большого путешествия по морю и по суше драгоценный груз, наконец, у нас.

Это будет настоящий духовой барочный орган, механический. Единственный за Уралом такого большого размера — у него будет 24 чистых регистра, два мануала (другие его особенности смогут, наверное, лучше оценить музыканты). Он будет отлично сочетаться с нашим храмом и архитектурно, и акустически.

Сейчас мы ещё ждем приезда волонтёров – строителей органа из Филиппин, чтобы они его собрали, установили и настроили так, как запланировано. Надеемся, что это будет сделано в ближайшие месяц-два. И тогда уже осенью мы сможем совершить его освящение и провести торжественную инаугурацию. Но пока будем осторожны в оптимизме, ведь всё предвидеть невозможно – мы уже столько раз планировали, ожидали (первоначально открытие органа было запланировано ещё три года назад). Поэтому сегодня очень важны ваши общие молитвы — чтобы всё теперь получилось, чтобы как-то Господь предусмотрел, чтобы всё сложилось по Его воле и для Его славы.