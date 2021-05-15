Вознесение Господне и Процессия в честь Матери Божией Фатимской в приходе Челябинска (ФОТО)

В минувший четверг, 13 мая 2021, вместе со всею Вселенскою Церковью католики Челябинска отпраздновали торжество Вознесения Господня.

На Святой Мессе миссионерам-паллотинам о. Яну Высоцкому SAC и о. Сергею Бильдису SAC, окормляющим челябинский приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, сослужил о. Сергей Давыдов, приехавший на праздник из Екатеринбурга (где с апреля нынешнего года он является викарным священником прихода Святой Анны).

Во время богослужения юная прихожанка Мария приняла таинство Исповеди и Первое Причастие. «Желаем Марии радости на пути веры, опеки Девы Марии заботы всех ангелов и святых! Огромная радость пусть наполняет юное сердце, будем молиться друг за друга с любовью и надеждой» — написано в официальном паблике прихода на фейсбуке.

Поскольку на 13 мая приходится еще одно важное празднование – память Богородицы Фатимской, вечером после окончания Мессы Вознесения прошла традиционная для празднования Матери Божией Фатимской процессия.



Подробности праздника — в фоторепортаже Екатерины Сабуренковой: