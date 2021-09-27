Воздвижение Креста Господня: тайны главной святыни христианства

27 сентября (14 сентября по старому стилю) христиане византийского обряда — греко-католики и православные — отмечают праздник Воздвижения Честного Креста Господня. Этот праздник принадлежит к 12 великим праздникам Восточной Церкви. Причем, пожалуй, он самый необычный из них.

О том, почему никто до сих пор не может найти главную христианскую реликвию и чем этот церковный праздник отличается от остальных, рассказывает материал агентства РИА-Новости.



Загадочная история

В самой истории поиска и обретения креста много белых пятен. Церковное предание преимущественно опирается на труды таких христианских авторов, как Евсевий Кесарийский, Сократ Схоластик и Руфин Аквилейский, живших в IV-V веках нашей эры. В XIII веке эти свидетельства были объединены с фольклорными сказаниями в «Золотую легенду» — самую популярную после Библии книгу в средневековой Европе.

Так или иначе, согласно преданию, для поиска главной святыни христианства римский император Константин Великий организовал целую археологическую экспедицию. Раскопки возглавила его мать, царица Елена. История обретения креста, произошедшего то ли в 326, то ли в 335 году, полна драматизма.

По древнеиудейским правилам, орудие казни следовало оставить в гробнице. Но апостолы, если верить преданию, положили крест своего Учителя рядом с еще двумя крестами (на которых распяли разбойников) неподалеку от места погребения Христа.

В 130 году римляне возводят там храм богини Венеры — подлинность этого факта не так давно подтвердили археологи. Но к IV веку, когда царица Елена прибыла в Иерусалим на поиски креста, языческий храм был уже разрушен.

Экспедиция разыскала местного жителя по имени Иуда, который знал точное местонахождение реликвии. Тот, согласно «Золотой легенде», после «допроса с пристрастием» был вынужден все рассказать. В итоге царица Елена нашла три креста. Церковное предание гласит, что иерусалимский епископ Макарий предложил поочередно приложить каждый из них к тяжелобольной женщине: от прикосновения к тому, на котором был распят Господь, она исцелилась. По другой версии, кресты приложили к мертвецу, которого проносили мимо, и тот ожил. Помимо креста, археологическая экспедиция нашла еще Гроб Господень.

«По совершении этого, василевс (император Константин. — Прим. ред.) немедленно сделал благочестивые распоряжения и, дав обильное пожертвование, повелел около спасительной пещеры строить с царским великолепием и богатством приличный Богу молитвенный дом», — пишет церковный историк Евсевий Кесарийский. Он, кстати говоря, ничего не упоминает про обретение креста Еленой. Это обстоятельство вынуждает некоторых ученых сомневаться в правдивости всей этой истории.



Мистическое исчезновение

Обретенную реликвию разделили на две части. Одну оставили в Иерусалиме, другую отправили в Константинополь. Но уже в VII веке персидский царь Хосров II захватил иерусалимский фрагмент. Спустя 14 лет византийцы провели целую военную спецоперацию, чтобы вернуть святыню на прежнее место.

История иерусалимского фрагмента обрывается в 1187 году. Войско крестоносцев взяло его с собой на битву с армией Саладина. Рыцари были разгромлены, а крест таинственным образом исчез. После этого по всей средневековой Европе разошлись легенды, общий смысл которых сводится к одному: для креста использовалось дерево из райского сада, вот он и вернулся обратно.

«Это исключительно благочестивые рассказы метафорического характера, которые, скорее, говорят о смысле крестного страдания, подвига Христа, чем о буквальном смысле. Хотя, конечно, для церковного сознания они близки и являются глубоко укорененными в церковной традиции», — отмечает старший преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского университета протоиерей Николай Емельянов.

Судьба константинопольской части священной реликвии не менее туманна. По одной из версий, ее во время разграбления византийской столицы в 1204 году выкрали венецианцы и затем перепродали. По другой — святыня хранилась в Константинополе вплоть до прихода турок в 1453 году, а потом исчезла. По третьей версии — крест постоянно дробился, поэтому его частицы можно встретить в самых разных уголках Европы.

В России частицы Креста Господня хранятся, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иванове. А в 2006 году частицу Креста даже отправили на околоземную орбиту.

«Они всегда разделялись. Это такая древняя традиция — святыни всегда отделялись и раздавались в разные храмы и монастыри. Поэтому то, что эта святыня так широко распространена, — обычное явление», — поясняет отец Николай.

Впрочем, в Церкви постоянно подчеркивают, что далеко не все частицы Креста являются подлинными, так как в Средние века процветала торговля фальшивыми реликвиями. Первые деятели протестантизма еще в XVI веке язвили по этому поводу: «Если все частицы Креста Господня собрать вместе, то получится Ноев ковчег».



Праздник вне Библии

«Церковь рассматривает крест как орудие жизни. Вот смысл этого праздника», — подчеркивает протоиерей Николай Емельянов.

В день Воздвижения верующие вспоминают не только историю обретения Креста Господня, но и Его страдания. Распятию Христа в церковном календаре посвящены несколько дат: праздник Изнесения Креста (14 августа), Неделя Крестопоклонная во время Великого поста, Страстная пятница перед Пасхой и, собственно, Воздвижение (27 сентября). Во все эти дни в центр храма для поклонения выносится крест. Однако в список двунадесятых — 12 главных — праздников вошло только Воздвижение, хотя, казалось бы, именно оно посвящено событиям, непосредственно не относящимся к евангельскому повествованию.

«Церковь, рожденная в преддверии явления миру Живоносного Креста Господня и ставшая в лице апостолов очевидцем великого подвига любви — даже до смерти и смерти крестной — приняла … знамение Креста как спасительный символ для верующих, и не только как символ, но как спасительную силу, коей побеждаются враги. … Крест продолжает жить в мире одним на спасение, другим — на вящую погибель. Борьба зла и добра у подножия Креста продолжается ради любви или ненависти к Тому, Кем освятилось Древо Креста», — так объяснял смысл праздника архимандрит Иоанн (Крестьянкин), авторитетный православный деятель XX века.

И еще одна деталь: в праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня верующим византийской традиции, в память о страданиях Иисуса Христа, предписано соблюдать пост — чего не бывает в другие двунадесятые праздники.