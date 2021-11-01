Воскресный Angelus 31.10.2021. Папа Франциск — о любви к Богу и к ближнему

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в XXXI рядовое воскресенье Папа Франциск размышлял над отрывком из Евангелия от святого Марка, в котором приводится беседа Иисуса и некоего книжника о величайшей из всех заповедей Божиих.

«Какая первая из всех заповедей?» – спрашивает книжник Иисуса (Мк 12,28). В ответ Господь цитирует Писание и подтверждает, что первая заповедь состоит в том, чтобы любить Бога; из этой, как естественное следствие, вытекает вторая: любить ближнего как самого себя (ст. 29-31). Услышав слова Иисуса, книжник не только соглашается со своим собеседником, но и в знак признания Его правоты практически слово в слово повторяет сказанное Иисусом, понимая, что закон любви к Богу и к ближнему больше любой жертвы и всесожжения.

Папа Франциск задался вопросом: почему, выразив согласие, книжник считает нужным повторить слова Иисуса? Это повторение кажется тем более удивительным, если вспомнить, что мы имеем дело с Евангелием от Марка, которое написано в весьма лаконичном стиле. Повторение в данном случае предназначено всем нам, слушателям, потому что Слово Божие не должно затеряться в потоке информационного шума: Слово Господа следует повторять непрерывно, чтобы освоить его, сделать своим:

«Монашеская традиция использует смелое, но весьма точное образное выражение: Слово Божие следует неспешно ‘пережевывать’, чтобы его живительные соки достигли каждой клеточки жизни и проникли, по словам Иисуса, в сердце, в душу, в наше разумение, во все наши силы (см. ст. 30). Слово Божие должно вновь и вновь звучать в нас и отдаваться бесконечным эхом. Когда есть это повторяющееся внутреннее эхо, это значит, что в нашем сердце обитает Господь; Он говорит нам, как этому умному книжнику из Евангелия: ‘Недалеко ты от Царствия Божия’ (ст. 34)».

Господь ищет послушное сердце, которое, принимая Его Слово, будет изменяться изнутри, пояснил Папа и напомнил о важности пребывания в «близких, доверительных отношениях» с Евангелием: эту книгу нужно всегда иметь под рукой, в кармане, в сумке, чтобы читать её и перечитывать, проникаясь Духом Божьим.

«Когда мы делаем это, Иисус – Слово Небесного Отца – входит в наше сердце и становится близким, и в Нем мы приносим плод. Возьмем, к примеру, сегодняшнее Евангелие: недостаточно прочитать его и понять, что мы должны любить Бога и ближнего. Необходимо, чтобы эта заповедь, которая является ‘великой заповедью’, нашла в нас отклик, была усвоена, стала голосом нашей совести. Тогда она не останется мертвой буквой в глубинах сердца, ибо Святой Дух поможет семени этого Слова прорасти в нас. Слово Божье всегда в движении, оно живо и действенно (см. Евр 4,12). Таким образом, каждый из нас может стать живым ‘переводом’, оригинальным и непохожим на других. Не повторением, а живым ‘переводом’ – иным и самобытным – единого Слова любви, которое дарует нам Господь. Мы видим это, например, в жизни святых: никто не похож на другого, все они разные, но у всех одно и то же Слово Божье».

Завершая размышление, Святейший Отец предложил взять пример с этого книжника:

«Давайте повторим слова Иисуса, пусть они зазвучат в нас: ‘Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, и ближнего твоего, как самого себя’. Давайте спросим себя: действительно ли эта заповедь направляет нашу жизнь? Отражается ли эта заповедь в том, как мы ведем себя в течении дня? Сегодня вечером, перед тем как лечь спать, нам будет полезно испытать совесть в отношении этого Слова: посмотреть, любили ли мы сегодня Господа и подарили ли немного добра тем, кого встретили. Пусть каждая встреча будет поводом, чтобы дать немного добра, немного любви, исходящей из этого Слова. Да научит нас Дева Мария, в которой Слово Божье стало плотью, принимать в сердца живые слова Евангелия».



Источник: Vatican News