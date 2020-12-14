«Воскресенье радости» и престольный праздник в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

13 декабря, в третье воскресенье Адвента, приход при Крестовоздвиженской обители францисканцев в Новосибирске отметил престольный праздник своего храма.

В этом году торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии было перенесено с календарного 8 декабря на следующее ближайшее к нему воскресенье, именумое Gaudete, «воскресеньем радости», что литургически ещё более подчеркнуло радость праздника.

На это обратил внимание в своей проповеди после чтения Евангелия отец Коррадо Трабукки, OFM. Именно он, как старейший из служащих в России францисканцев и настоятель монастыря, возглавил эту праздничную Святую Мессу:

«Что это такое Радость? Мы не можем приказать своему сердцу – радоваться. Это не получится. Необходимо найти источник нашей радости. И лишь тогда мы будем радоваться. И вот источник такой радости дня нас – это сам Бог, Который стал Человеком от Девы Марии! Это, действительно, большой праздник. Он показывает буквально, что самое главное в нашей жизни – это только Он, Бог. И наша вера в Него. Поэтому мы здесь, мы пришли, чтобы праздновать».

Также отец Коррадо сообщил, что на Престольный праздник одна верная прихожанка подарила храму литургический сосуд для гостий. И теперь там будут храниться гостии для причащения в течение года. «Это просто сосуд. Но символически – это Сердце! Это то место, где всегда мы найдем главную Пищу! Благодарю эту прихожанку, за то, что она имела такую прекрасную мысль! Большое спасибо».

(см. Полный текст проповеди о. Коррадо Трабукки)

К сожалению, пандемия внесла в нынешний праздник свою грустную лепту, и храм смог вместить, согласно санитарным нормам, весьма небольшое количество людей. Поэтому на Святую Мессу пришло совсем немного верных мирян. Также на празднике были сестры из Ордена Святой Елизаветы и сестры Матери Терезы. Однако камерность этого богослужения не умалила теплоты и радости у всех участников торжества.

В конце Мессы всех присутсвующих поздравил настоятель прихода отец Виталий Костюк, OFM, дополнительно зачитав о получении индульгенций в предстоящий Год святого Иосифа. Отец Виталий отметил, что особое внимание на этот раз уделяется тем, кто страдает во время пандемии.

Также отец Виталий обратился через «Сибирскую католическую газету» ко всем, кто не смог, в силу обстоятельств, попасть на праздник:

— Дорогие братья и сестры! Сегодня наш престольный праздник. Знаю от многих из вас, что кто-то остался дома по причине болезни или потому что находится в группе риска. Не все могут сегодня попасть в храм. Поэтому от всего сердца хочу пожелать многим скорейшего выздоровления. Мы с отцом Коррадо особенно молимся о вас. Благодарим также за вашу встречную молитву! Многие из вас поддержали нас, когда мы тоже здесь приболели, а также оказались в сложной ситуации: у нас вышел из строя котел отопления. Неделю нам пришлось жить, к сожалению, практически без отопления. Поэтому мы тут замерзли и заболели. Получилось такое испытание как раз в начале Адвента, события одно за другим. Но, дорогие, искренне благодарю вас за поддержку, за ваши звонки, за желание помочь — многие звали нас даже к себе домой — пожить в это непростое время, пока не починят отопление. Поэтому это был для каждого из нас «настоящий Адвент». Уверен, что кто-то из вас все-таки сможет прийти к нам на Рождество. Хотя кто-то — нет. В этом году праздник будет совсем иным, нежели в прошлые годы. В этом году Рождество, по большей части будет внутри семей. Берегите это время! Готовьтесь к встрече Рождества так, чтобы в вашем сердце было место для Христа, нашего Спасителя! С наступающим Праздником!