Экуменическая социальная неделя проходит во Львове

Экуменическая социальная неделя проходит во Львове

Октябрь 08, 2020

Во Львове с 7 по 10 октября проходит XIII Экуменическая социальная неделя: по словам организаторов, она является ответом на призыв Папы Франциска посвятить этот год целостной экологии.

Неделя организована Институтом экуменических исследований, действующим при Украинском католическом университете (УКУ), в сотрудничестве с фондом Конрада Аденауэра, Львовским городским советом и другими организациями.

«Услышать крик земли: интегральная в действии» — такова тема форума, который проходит в -режиме.

«Чернобыль научил нас тому, насколько важны чистая природа, почва, вода и воздух для нашего благополучия и как дорого приходится платить за безответственность, когда речь идет об окружающей среде», — пояснил в интервью Vatican News директор Института экуменических исследований Павло Смыцнюк.

Среди участников мероприятия, включившихся в общение на более чем 20 различных тематических встречах и обсуждениях — представители разных конфессий, предприниматели, ученые, журналисты, общественные активисты и представители местной власти.

Особенностью форума является то, что все события проходят на цифровой платформе Zoom.

Зарегистрироваться для участия ещё можно по этой ссылке. Прямая трансляция также доступна в Facebook и YouTube.

Директор Института экуменических студий УКУ приглашает всех присоединиться к мероприятию в реальном времени и задать вопросы докладчикам.

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