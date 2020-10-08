Экуменическая социальная неделя проходит во Львове

Во Львове с 7 по 10 октября проходит XIII Экуменическая социальная неделя: по словам организаторов, она является ответом на призыв Папы Франциска посвятить этот год целостной экологии.

Неделя организована Институтом экуменических исследований, действующим при Украинском католическом университете (УКУ), в сотрудничестве с фондом Конрада Аденауэра, Львовским городским советом и другими организациями.

«Услышать крик земли: интегральная экология в действии» — такова тема форума, который проходит в онлайн-режиме.

«Чернобыль научил нас тому, насколько важны чистая природа, почва, вода и воздух для нашего благополучия и как дорого приходится платить за безответственность, когда речь идет об окружающей среде», — пояснил в интервью Vatican News директор Института экуменических исследований Павло Смыцнюк.