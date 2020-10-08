Экуменическая социальная неделя проходит во Львове
Во Львове с 7 по 10 октября проходит XIII Экуменическая социальная неделя: по словам организаторов, она является ответом на призыв Папы Франциска посвятить этот год целостной экологии.
Неделя организована Институтом экуменических исследований, действующим при Украинском католическом университете (УКУ), в сотрудничестве с фондом Конрада Аденауэра, Львовским городским советом и другими организациями.
«Услышать крик земли: интегральная экология в действии» — такова тема форума, который проходит в онлайн-режиме.
«Чернобыль научил нас тому, насколько важны чистая природа, почва, вода и воздух для нашего благополучия и как дорого приходится платить за безответственность, когда речь идет об окружающей среде», — пояснил в интервью Vatican News директор Института экуменических исследований Павло Смыцнюк.
Среди участников мероприятия, включившихся в общение на более чем 20 различных тематических встречах и обсуждениях — представители разных конфессий, предприниматели, ученые, журналисты, общественные активисты и представители местной власти.
Особенностью форума является то, что все события проходят на цифровой платформе Zoom.
Зарегистрироваться для участия ещё можно по этой ссылке. Прямая трансляция также доступна в Facebook и YouTube.
Директор Института экуменических студий УКУ приглашает всех присоединиться к мероприятию в реальном времени и задать вопросы докладчикам.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна