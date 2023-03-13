Во Франции продолжается реставрация собора Парижской Богоматери

Во Франции продолжается реставрация собора Парижской Богоматери. Его надеются открыть для посетителей уже в следующем году. При этом восстановительные работы будут идти в течение всего 2025 года. Сейчас специалисты воссоздают шпиль собора, сообщает телеканал «Культура».

Храм пока в строительных лесах, над его восстановлением ежедневно работают около 1000 человек. Проследить ход реставрации и познакомиться с историей Нотр-Дам-де-Пари можно, посетив в галерее под соборной площадью выставку «Собор Парижской Богоматери: в центре стройки».

Рассказывает Жан-Луи Жоржлин, руководитель работ по реконструкции собора:

«Моя работа – убедиться в том, чтобы Нотр-Дам был готов к открытию в 24-м году, и мы это сделаем. Мы боремся за это каждый день. Мы откроем собор 24 декабря 24-го года. Здесь снова будут совершаться богослужения».

«Мы откроем собор для посещения, но готов он будет не полностью. Реставрация продолжится и в 25-м году», – сообщила в свою очередь министр культуры Франции Рима Абдул Малак.

А пока, в текущем году, обещают завершить работы по воссозданию 93-метрового шпиля из дуба и свинцовых плит. Проведение конкурса проектов нового шпиля вызвало во Франции настоящий скандал. Предложенные современными архитекторами улей, теплица и вертолётная площадка в итоге были отвергнуты.

Решили вернуться к первоначальному облику шпиля, каким его придумал в XIX веке Эжен Виолле-ле-Дюк.

«Рухнувший шпиль – вот что помнят люди о том пожаре. В этот момент все почувствовали, какая катастрофа произошла. И я думаю, что возвращение шпиля в парижское небо станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам», – отметил руководитель работ по реконструкции собора Жан-Луи Жоржлен.

Шпиль, как и большая часть крыши Собора Парижской Богоматери, были уничтожены пожаром. Как установило следствие, именно там в 2019-м и произошло возгорание. Каркас здания удалось спасти. А вот деревянный интерьер 12 века нужно полностью восстанавливать.