Во Франции почтили память Жака Амеля, католического священника, убитого исламистами

«Четвертый год мы собираемся в этой слишком маленькой церкви Сент-Этьен-дю-Рувре, с вами, священники, монахини, прихожане, с вами, дорогая семья отца Жака Амеля, с вами, свидетелями того драматического события, которое совершилось здесь», — такими словами архиепископ Руана, Высокопреосвященный Доминик Лебрен начал Мессу, которую он провел в воскресенье, 26 июля 2020 года, в той самой церкви, где отец Амель был убит у алтаря двумя исламскими боевиками 26 июля 2016 года, передает Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» и информационное агентство Fides.

На Мессе присутствовали Высокопреосвященный Эрик де Мулен Бофор, архиепископ Реймса, председатель Конференции французских католических епископов, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, а также парламентарии, представители гражданских и военных властей Франции. Как и каждый год, поминовение было отмечено несколькими моментами: шествием в безмолвии от пресвитерия к церкви Сент-Этьен; воскресной Мессой; церемонией перед Стелой Братства.

«Религиозные и гражданские власти, граждане, верующие всех конфессий и неверующие собираются вместе, чтобы продемонстрировать свое общее неприятие любого насилия и свое глубокое уважение к человеческой жизни», — подчеркивается в заявлении Руанской архиепархии, в котором она «благодарит всех, кто присоединяется прямо или косвенно, через молитву и посвящение этой четвертой годовщине». «Система уголовного правосудия нашей страны продолжает расследование дела с участием возможных соучастников, — говорится далее в заявлении. — Прольет ли расследование свет на то, что привело к этому преступлению? Помогут ли его результаты нашей стране лучше защитить себя и защитить своих детей от смертельной радикализации? Все хотят этого, но наказания недостаточно. Каждый должен чувствовать ответственность за общую жизнь. Многое делается; многое еще предстоит сделать. Зло прячется, и не только в виде вирусов. Сепаратизм, как и социальные расколы, — злые дела, которые отец Амель сумел осудить, не прибегая к поискам козлов отпущения, но обязавшись быть свидетелем равной любви ко всем среди всех», — отмечается в документе.

Папа Франциск дал разрешение открыть процесс беатификации Жака Амеля всего лишь через несколько месяцев после его смерти, признавая тем самым факт его мученичества. Объявленная в Великий четверг, 13 апреля 2017 г., епархиальная фаза процесса беатификации официально открылась 20 мая 2017 года и завершилась 9 марта 2019-го. Затем полное досье было доставлено в Конгрегацию по делам святых, которая прошлой весной проинформировала архиепископа Руанского о том, что предусмотренная каноническая процедура «добросовестно соблюдается и, следовательно, трибунал Руанской архиепископии действовал законно».