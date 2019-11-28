Во Франции отказались принять монахиню в дом престарелых из-за облачения (хабита) с пелериной

Администрация дома престарелых на востоке Франции отказалась принять монахиню из-за ее облачения (хабита) с пелериной, поскольку новый закон о светских порядках запрещает носить религиозные облачения и символы в госучреждениях, сообщает Седмица со ссылкой на theguardian.

Дело получило огласку и подогрело споры о светскости и отделении религии от государства – всего через несколько недель после того, как мусульманскую воспитательницу принудили снять головной платок во время школьной прогулки с детьми. Монахиня, которой ныне более 70 лет, прожила всю свою сознательную жизнь в монастыре, и пожелала провести остаток дней в родном городе Везуль, где некогда родилась. Женщина подала заявление на отдельную комнату с общей столовой в местном доме престарелых. Вскоре она получила письмо от муниципалитета с уведомлением о том, что она поставлена в очередь, но из-за недавно принятых строгих норм о светских порядках в госучреждениях ей придется отказаться от своего монашеского облачения (хабита) и пелерины.

«В наших домах мы уважаем предпочтения и убеждения обитателей, … однако соблюдаем и нормы о светском порядке в госучреждениях, поскольку нельзя допускать, чтобы показные символы веры и религиозности нарушали спокойствие других обитателей», говорится в официальном уведомлении. Ей также сообщили, что ей могут разрешить носить нательный крест при условии, что он будет неброским, малозаметным, сообщает местная радиостанция France Bleu. В результате возмущенная монахиня отказалась от места в доме престарелых. Дело было еще в июле, но на днях история всплыла на свет и разожгла новые дебаты между поборниками личной свободы совести и сторонниками светскости госучреждений, в том числе школ, правительственных и общественных служб и заведений. В октябре член ультраправой партии «Национальное ралли» (RN) вызвал возмущение части общества после того, как «прицепился» к наставнице, сопровождавшей экскурсию школьников в здании местного парламента, и вынудил ее снять свой мусульманский головной убор. Эта история вызвала скандал и раскол среди местных властей и парламента.

Приходской священник Везула, отец Флорент Белин, отмечает в своем информационном бюллетене, что епархия уже подыскала квартиру для неназванной сестры, и та уже переселилась в нее, оставив свой монастырь в Дроме на юго-востоке страны, однако она живет там одна и вынуждена самостоятельно готовить пищу. Священник пишет также, что отношение дома престарелых отдает «антихристианской предвзятостью», и сетует, что «нам льют в уши рассказы о принципах секуляризма, а они никому не понятны». «Сейчас пресса трубит о мусульманке, которую вынудили снять головной платок в общественном месте, и все кричат, что это скандал и позор для этой женщины, – указывает священник. – А нашей монахине пришлось подыскивать себе новое место. Что такое секуляризм? Принцип, позволяющий каждому жить в своей вере, не мешая другим. Я не думаю, что пелерина монахини кого-то реально беспокоит, потому что это символ не подчинения, а преданности вере».

Клод Ферри, представительница местной администрации, курирующей дом престарелых, сообщила, что дело уже закрыто. «Монахиня отказалась от места, которое мы ей предложили, и не хотела принять правила дома, которые одинаковы для всех», подчеркнула Ферри.