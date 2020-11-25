Во Франции обеспокоены состоянием здоровья священников

Постоянный совет Конференции епископов Франции принял решение провести медицинское обследование всех священников в связи с обеспокоенностью состоянием их здоровья.

Как сообщило польское католическое информационное агентство KAI, всем ординариям епархий было поручено изучить причины ухудшения состояния здоровья французских священнослужителей: эмоциональное перенапряжение, переутомление, одиночество, пастырское выгорание, а на всё это еще и налагается широкий резонанс педофильских скандалов в лоне Церкви.

Во исполнение этой рекомендации, в епархиях были сформированы специальные рабочие группы во главе с правящими епископами. В их состав также входят представители епархиального духовенства и ряд экспертов. Они планируют заняться анализом различных аспектов священнической жизни: условиями их пастырского служения, состоянием их психического и физического здоровья, социальным обеспечением и т.д.

Согласно данным статистики на 2017 г., во Франции служат 11 314 епархиальных священников. Для сравнения, в 1965 г. их было 49 тысяч. Начиная с 1980 г., численность священников уменьшилась на 70 процентов.

В настоящее время некоторые функции священников исполняют миряне: они, в частности, осуществляют приходскую катехизацию, готовят детей и взрослых к Таинствам, отвечают за финансовые дела, ведут приходские книги и возглавляют погребальные церемонии.



По материалам Catholic.by