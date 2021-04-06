Во Франции на Пасху крестили более 3,5 тысяч человек

Таинство Крещения, которое традиционно преподается в Католической Церкви прошедшим путь катехумената взрослым в Пасхальную ночь, в этом году совершалось в католических приходах Франции утром в Пасхальное воскресенье в соответствии с правилами комендантского часа из-за эпидемии коронавируса. Всего в стране было крещено на Пасху 3639 человек, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Католической Церкви во Франции. Отмечается, что сто человек из общего числа новокрещеных – из заморских регионов Франции. Таким же образом не в Пасхальную ночь совершалось Крещение и в 2020-м году.

Католический телеканал KTO на своей странице в Facebook представил отдельный сюжет о таинстве Крещения на Пасхальной службе, которую возглавлял архиепископ Парижа Мишель Опети в старинной церкви Сен-Жермен-л’Осеруа расположенной на правом берегу Сены, прямо напротив Лувра. «Амели, Оливия, Розелин-Женевьев, Ульрих и Яя-Жан – новые члены прихода Святого Луки», – поясняется в публикации. На службе присутствовало лишь ограниченное число прихожан. Пасхальное богослужение из парижского храма в прямом эфире верующие наблюдали на телеэкранах канала KTO и еще около 50 тысяч человек на канале в YouTube.

На сайте Католической Церкви во Франции опубликовано послание председателя Катехитической комиссии Конференции епископов Франции, в котором он выражает свое удовлетворение в связи с большим числом катехуменов (неофитов) в условиях продолжающейся пандемии. «Удивляет прежде всего такое большое количество людей, которые приняли Христа в свое сердце и вошли в Его Церковь, несмотря на пандемическую ситуацию, ограничения на передвижения и посещения храмов», – заявил накануне Пасхи председатель Катехитической комиссии архиепископ Тура Венсан Жорди. Он также отметил разнообразие и богатство путей к Крещению, осознанию смысла жизни, а также подвижническую деятельность команд сопровождения для прохождения оглашенными многих этапов на пути к воцерковлению, в числе которых – епископы, священники, духовные воспреемники и простые прихожане.

По имеющейся статистике, хотя в 2021 году наблюдается небольшое снижение новокрещеных по сравнению с прошлым годом (2020 год – более 4000 человек), но всё же заметен рост за последние десять лет (в 2012 году было менее 3000 человек). Половина крещеных в этом году – люди в возрасте от 26 до 40 лет. Молодежь от 18 до 25 лет также составляет значительную группу крещеных (24%). Шестьдесят человек – люди старше 65 лет. Крещеные преимущественно из христианских кругов (более 50%). Также стабильна доля новых христиан, пришедших из других монотеистических религий, таких как иудаизм (1%) и ислам (7%) – около 230 человек. Около тридцати крещеных ранее занимались практиками других духовных движений (индуизм, буддизм и другие). Наиболее представительной является категория рабочих, техников, служащих. Доля студентов также остается значительной – порядка 17%. Катехитическая комиссия отмечает, что нередко люди из самых разных социальных и культурных слоев знакомятся друг с другом в группе подготовки к Таинствам. Остаются стабильными два показателя: доля городского населения и соотношение мужчин и женщин. Три четверти крестящихся проживают в городах или в пригородах, и к Крещению приступает больше женщин (64%). Поручителями катехуменов, приступающих к таинству Крещения, являются по преимуществу миряне (более 80%), в то время как в 12% случаев это священнослужители.

На сайте Католической Церкви во Франции поясняются пути, ведущие к принятию Крещения: «В каком возрасте можно креститься? Нет определенного возраста для принятия Крещения: это может быть 8 дней, 8 месяцев, 8 лет или 80 лет! Церковь с радостью приветствует всех, кто приходит, чтобы попросить ее о Крещении, независимо от возраста». Родители, желающие крестить детей, приглашаются на несколько встреч, чтобы подготовиться к Крещению дитяти и принять на себя ответственность за его христианское воспитание. Взрослым неофитам предлагается пройти четыре этапа: знакомство с Церковью, окончательное решение присоединиться к Церкви, подготовка к принятию Таинств христианской инициации и само принятие таинств Крещения и Миропомазания. Между этими этапами предполагаются встречи, которые позволяют постепенно постигать истины христианской веры. Этот путь принципиально одинаков для всех катехуменов, но конкретные новообращенные следуют им в оптимальном для себя ритме, так что продолжительность подготовки может быть разной для разных людей. Каждого катехумена на его пути к Крещению духовно сопровождает группа из нескольких верных.

Католическая Церковь во Франции имеет более 12 тысяч приходов. Католиками себя считает половина жителей Франции – то есть около 35 миллионов человек. Во Франции, как отмечается на сайте Католической Церкви, «в течение последних двадцати лет имеет место пастырское возрождение, что предполагает истинное возрождение веры».